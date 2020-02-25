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Врачи назвали самые полезные и вредные сорта хлеба

Врачи назвали самые полезные и вредные сорта хлеба
02:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эксперты в области медицины и здоровья назвали полезные и вредные для организма человека сорта данного продукта.

По словам экспертов, белый хлеб, для выпекания которого используют очищенную пшеничную муку, практически не содержит клетчатки, а вместо нее в составе увеличивается количество крахмала, что может стать причиной повышения уровня сахара в крови.

Хлеб из ржаной муки по сравнению с белым менее калорийный и не вызывает «колебаний» глюкозы в организме, однако тоже не слишком полезен из-за добавок и упрощения производителями технологии изготовления. Цельнозерновой ржаной продукт эксперты называют самым полезным среди остальных видов, так как содержащиеся в нём грубые частицы полезны для кишечника и пищеварения.

Названы вредные и полезные свойства творога

В хлебе с отрубями большое количество магния и калия, поэтому его рекомендуют употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, данный сорт обогащает организм человека витаминами B и E, снижает уровень сахара и способствует выведению холестерина. Подводя итог, эксперты напоминают, что людям с болезнями ЖКТ не следует употреблять хлеб с отрубями и цельным зерном, а здоровым — ограничиться порцией около 200 граммов в день ввиду высокой калорийности продукта.

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Хлеб, Свойства хлеба, Полезные сорта хлеба, Вредные сорта хлеба.
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