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Простые средства, чтобы поднять низкое давление

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Простые средства, чтобы поднять низкое давление
22:21 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Когда гипотония не является следствием серьезных заболеваний, контролировать и корректировать давление вполне возможно естественными средствами.

  • 1

    Питье воды

    Чтобы усилить кровообращение и наполнить кровеносные сосуды кровью, необходимо ежедневно выпивать достаточно воды. В качестве «экстренной» меры медики советуют за раз выпивать четверть или пол-литра воды – давление должно подняться в течение 10 минут.

  • 2

    Соль

    Если давление становится низким и самочувствие резко ухудшается, положите несколько крупинок соли под язык и рассосите, не запивая водой. Вскоре станет лучше.

  • 3

    Лавровый лист

    Это естественное средство также хорошо помогает страдающим гипотонией. В момент слабости, головокружения разломите лист лаврушки на части (мельчить не нужно), положите пару кусочков под язык. Примерно через полчаса наступит улучшение.

  • 4

    Корень солодки (лакрица)

    Поднимает гипотоникам кровяное давление и уменьшает головокружение. Две столовые ложки сухих корней солодки залейте стаканом кипятка и дайте настояться 5 минут. Употребляйте чай несколько раз в день.

  • 5

    Дробное питание

    При гипотонии недостаточно трех основных приемов пищи в день. Чтобы держать кровеносные сосуды в тонусе, следует питаться дробно небольшими порциями 5-6 раз в день.

  • 6

    Контрастный душ

    Чередование холодной и горячей воды стимулирует кровообращение, тренирует сосуды – это в итоге нормализует давление.

  • 7

    Массаж рефлексогенных зон кистей

    Поместите большой палец левой руки на внутреннюю поверхность правой руки. С внешней стороны кисти левым указательным пальцем осторожно разминайте каждую из трех «борозд» между пястными костями, двигаясь снизу вверх по направлению к пальцам. Закончить массаж следует растиранием и поглаживанием всей кисти. Затем так же помассировать другую руку. Процедуру рекомендуется проводить несколько раз в день в спокойном состоянии.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Высокое давление.
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