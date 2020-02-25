Простые средства, чтобы поднять низкое давление

1 Питье воды Чтобы усилить кровообращение и наполнить кровеносные сосуды кровью, необходимо ежедневно выпивать достаточно воды. В качестве «экстренной» меры медики советуют за раз выпивать четверть или пол-литра воды – давление должно подняться в течение 10 минут.

2 Соль Если давление становится низким и самочувствие резко ухудшается, положите несколько крупинок соли под язык и рассосите, не запивая водой. Вскоре станет лучше.

3 Лавровый лист Это естественное средство также хорошо помогает страдающим гипотонией. В момент слабости, головокружения разломите лист лаврушки на части (мельчить не нужно), положите пару кусочков под язык. Примерно через полчаса наступит улучшение.

4 Корень солодки (лакрица) Поднимает гипотоникам кровяное давление и уменьшает головокружение. Две столовые ложки сухих корней солодки залейте стаканом кипятка и дайте настояться 5 минут. Употребляйте чай несколько раз в день.

5 Дробное питание При гипотонии недостаточно трех основных приемов пищи в день. Чтобы держать кровеносные сосуды в тонусе, следует питаться дробно небольшими порциями 5-6 раз в день.

6 Контрастный душ Чередование холодной и горячей воды стимулирует кровообращение, тренирует сосуды – это в итоге нормализует давление.