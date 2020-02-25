Кукуруза: польза и вред для здоровья

Новости шоу бизнеса:Это очень полезный и малокалорийный злак. Его лучше есть вареным, так как в нем содержатся такие вещества, как магний, калий и фосфор.

Маис – кукуруза, очень распространенное лакомство у россиян. Диетологи попытались приоткрыть тайну сего злака.

По словам специалистов, частое употребление кукурузы может регулировать камни в желчном пузыре и растворять их, пишет Live24.

Еще одно применение кукурузы – употребление ее в замороженном виде. Тогда в маисе образуются витамины и полезные для организма вещества.

При очистке кукурузы специалисты рекомендуют собирать так называемые кукурузные рыльца – это часть похожих на волоски веществ. Их высушивают в темном месте, а потом заваривают и пьют вместо воды. Привкус у этих рылец небольшой, зато пользы тьма – от снижения холестерина, до понижения сахара. Отвар помогает при лечении заболеваний печени, желчного пузыря.

Также экстракт маиса широко используют в медицинских целях. Этот препарат принимают люди с гепатитом, те, у кого повышен холестерин, а также люди с холангитом и недостаточным желчеотделением. Рыльца заваривают при остановке кровотечений и восхвалениях предстательной железы.

Но не всегда кукуруза настолько хороша. Например, ее не рекомендуют людям с ожирением.

Раньше специалисты заявляли, что в засушливые или дождливые годы, когда пшеницы на полях совсем мало, кукурузу можно применять в качестве муки, из которой изготавливают хлеб.