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Чем полезна гречка и почему она может заменить мясо

Чем полезна гречка и почему она может заменить мясо
15:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В гречневой крупе не содержится глютен, и она является едва ли не единственным растением, которое не удалось геномодифицировать.

Именуемая в народе "гречка" относится к группе, так называемых, псевдо-злаковых (к ней также причисляются квиноа и амарант). Из неё готовят крупу, муку, лапшу и даже гречневый чай.

Основной зоной выращивания является северное полушарие, в частности Центральная и Восточная Европа, Россия, Казахстан и Китай.

В 100 г сырой гречки содержатся:

  • калории – 343

  • вода – 10%

  • белки – 13,3 г

  • углеводы – 71,5 г

  • жиры – 3,4 г

По составу минералов гречка богаче остальных злаков, таких как рис, кукуруза, и пшеница. Тем не менее, в ней не содержится большое количество витаминов.

Медь, марганец, магний, железо и фосфор – это всё то, что получает наш организм из гречневой крупы.

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Гречка содержит относительно малое количество фитиновой кислоты – распространённый ингибитор (тормозящий агент) усвоения минеральных веществ, присутствующий в большинстве зерновых культур.

Гречневые семена очень богаты растворимыми и нерастворимыми пищевыми волокнами. Клетчатка помогает предотвратить проблему запора, ускоряя сокращения кишечника и продвижение пищи по нему. Кроме того, клетчатка связывает токсины и способствует их выведению через кишечник.

Зерновые культуры состоят из нескольких полифенольных антиоксидантных соединений, таких как рутин, дубильные вещества и катехин. Рутин оказывает противовоспалительные и антиоксидантные свойства, позволяет предупредить образование тромбов в кровеносных сосудах.

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Здоровье, Гречневая крупа, Гречка, Советы медиков, Польза гречки.
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