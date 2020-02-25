Не желательно: кому лучше не есть блины

Новости шоу бизнеса:Блины - любимое блюдо многих, но некоторым лучше отказаться от этого блюда.

24 февраля началась Масленица. Многие с нетерпением ждут неделю, когда можно будет вдоволь наесться блинов, однако врач-эндокринолог предупредила, что некоторым лучше отказаться от этого лакомства.

Не секрет, что блины, хоть и любимое многими блюдо, но очень калорийное. Врач не рекомендует их есть людям, страдающим от болезней желудочно-кишечного тракта – холецистита и панкреатита. Также блины могут нанести вред тем, у кого есть непереносимость глютена.

Если вы страдаете от лишнего веса или сахарного диабета, то от поедания этого лакомства вам также стоит отказаться.

Впрочем, употребление блинов в пищу может нанести не только вред организму, но и большую пользу. Так, это блюдо насыщает нас энергией, содержит много минералов, витаминов группы B, а также фолиевую и никотиновую кислоты.