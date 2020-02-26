Медики рассказали, от каких продуктов нужно отказаться при гриппе

Новости шоу бизнеса:Когда вы болеете, нужно избегать много вредной пищи.

Ученые из Университет штата Огайо рассказали, чего не стоит есть и пить при симптомах гриппа. По словам специалистов, лучше избегать жирных и жареных пищевых изделий. Грипп часто затрудняет потребление пищи, так как симптомы заболевания могут вызвать тошноту или иной дискомфорт.

Насыщенные питательными веществами продукты полезны независимо от того, какая болезнь, но есть еда, которая усугубляет положение дел. В частности, следует избегать пищевых изделий с высоким содержанием насыщенных жиров (жирные, жареные).

Так как недуг вызывает расстройство желудка, поэтому рекомендуется придерживаться меню, основанном на простых/рафинированных углеводах, таких как соленые крекеры, тосты и крендели. Что касается высокого содержания клетчатки, то лучше на время ограничить её.

Кофеин и алкоголь способны ухудшить симптомы, особенно связанные с желудком, поэтому рекомендуется пить воду и другие прозрачные жидкости в течение дня.

Вопреки распространенному мнению, фруктовые напитки с высоким содержанием витамина С — не лучшее решение. Это объясняется тем, что они слишком питательно плотные. Это в свою очередь может привести к воспалительным процессам.

Бульоны являются хорошим выбором, так как заменяют любые жидкости и натрий, которых недостаточно в организме во время гриппа. С аналогичной задачей справляются напитки с электролитами, которые позволяют поддержать гидратацию лучше, чем вода.