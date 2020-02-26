Скачать
Среда, 26.02.2020
Рябошапка прокомментировал первое дело о кнопкодавстве депутата
Рябошапка прокомментировал первое дело о кнопкодавстве депутата
Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину
Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Стильная и изысканная: Елизавета II поразила роскошным образом
Стильная и изысканная: Елизавета II поразила роскошным образом

Названы фрукты, от которых стоит отказаться беременным

Названы фрукты, от которых стоит отказаться беременным
01:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Когда девушки в положение, им нельзя употреблять много продуктов, как и вредных, так и полезных.

Во время беременности женщина буквально пресыщена информацией о том, что полезно, и что вредно для будущего ребенка. Так, алкоголь и курение должны быть полностью исключены – но существуют и другие продукты, от которых желательно отказаться.

Во-первых, беременным не рекомендуется есть ананасы. Этот фрукт содержит вещество, и может стать причиной проблем с вынашиванием… Стоит отметить, что для этого женщине необходимо выпить литры ананасового сока, что скорее вызовет диарею. Ананасов следует избегать в первом триместре, а также тем, кто находится в группе риска. Когда беременность подходит к концу, некоторые женщины пьют ананасный сок, чтобы приблизить роды.

У многих народов считается, что употребление папайи во время беременности также может вызвать преждевременные роды. В папайе, особенно, в неспелой или полуспелой, содержится вещество, вызывающее сокращения матки. Что касается спелой папайи, ее можно есть без опаски. Этот фрукт богат витаминами и другими полезными веществами, защищающими от изжоги и запоров.

Некоторые врачи уверены, что женщинам стоит отказаться от винограда в последнем триместре беременности из-за содержащихся в нем веществ, повышающих температуру.

Медики рассказали, от каких продуктов нужно отказаться при гриппе

И, наконец, настоящую опасность для беременных, и не только, представляют немытые овощи и фрукты, которые могут стать причиной инфекции, такой как токсоплазмоз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Беременные, Беременные женщины, Какие фрукты нельзя беременным.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минсоцполитики: Счет за жилищно-коммунальные услуги - вещь индивидуальная
02 Вернулась из Италии: в Черновцах в инфекционное отделение госпитализировали женщину
03 Зеркаль о конституционной реформе в РФ: Путин понимает, что он не вечен
04 Лучше кофе: преимущества корня цикория для здоровья
05 Яркая смена имиджа: Наталья Могилевская предстала в новом стиле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: коронавирус уже в Румынии
СМИ: коронавирус уже в Румынии
Дело MH17: личности свидетелей будут храниться в тайне
Дело MH17: личности свидетелей будут храниться в тайне
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь