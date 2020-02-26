Спаситель от всех бед: чем так полезный кардамон и зачем добавлять его в воду

Новости шоу бизнеса:Узнайте, почему диетологи советуют ежедневно пить воду с кардамоном.

Ежедневное питье воды с кардамоном помогает организму быстрее сжигать жир, избавляться от лишних килограммов. Также подобная привычка обладает другими малоизвестными положительными для здоровья свойствами.

Кардамон часто используют в качестве специи для выпечки, но можно получать гораздо больше пользы от его употребления, рассказали немецкие диетологи.

По их словам, кардамон эффективно стимулирует выработку желчи и пищеварение, делает более интенсивными процессы метаболизма. Данную особенность кардамона диетологи советуют использовать для похудения.

Одним из лучших способов активизировать жиросжигание в теле является ежедневное питье воды с кардамоном, констатируют они.

"Добавьте четыре столовых ложки свежих измельченных семян кардамона в термос, залейте литром горячей воды. Дайте настою остыть, перелейте в емкость через сито, чтобы отфильтровать семена. Выпивайте в течение дня", - поделились рецептом специалисты.

С кардамоном можно не только похудеть. Он помогает при желудочных и кишечных проблемах, снимает вздутие. Также спасает при головной боли напряжения, облегчает течение неприятных симптомов менопаузы.

"Благодаря эфирному маслу, содержащемуся в кардамоне, пряность хорошо действует при зловонном дыхании, очищает дыхательные пути", - добавили эксперты.