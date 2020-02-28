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Травы для желудка, которые могут улучшить пищеварение

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Травы для желудка, которые могут улучшить пищеварение
04:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Проблемы с пищеварением серьезно затрудняют жизнь, ведь часто они сопровождаются неприятными симптомами.

  • 1

    Ромашка

    Это идеальный союзник для слизистой оболочки желудка. Ромашка помогает при метеоризме, предотвращает повышенную кислотность желудка и восстанавливает баланс микрофлоры. Настой ромашки обладает антисептическим и противовоспалительным действием, а также расслабляет гладкие мышцы пищевода, поэтому ее можно использовать для снятия болей в животе.

  • 2

    Мята

    Это ароматное растение положительно влияет на пищеварительную систему. Мята снимает симптомы метеоризма, защищает от развития язвенной болезни желудка и других заболеваний, в том числе хронического холецистита.

  • 3

    Рута

    Эта душистая трава помогает при менструальных болях, а также предотвращает чрезмерную секрецию желудочной кислоты, которая вызывает изжогу, вздутие живота и тошноту.

  • 4

    Анис

    Очень эффективное растение, которое используют при различных заболеваниях пищеварительной системы. Анис обладает расслабляющим и обезболивающим эффектом, поэтому прекрасно справляется с расстройством желудка, метеоризмом и повышенном газообразованием.

  • 5

    Тимьян

    Эта пряность часто используется для лечения сильных болей в области живота. Настой тимьяна быстро и эффективно избавляет от ощущения вздутия, изжоги и несварении желудка. Его следует пить сразу после еды.

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Здоровье, Травы, Пищеварение, Лечебные травы, Советы медиков.
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