Травы для желудка, которые могут улучшить пищеварение

1 Ромашка Это идеальный союзник для слизистой оболочки желудка. Ромашка помогает при метеоризме, предотвращает повышенную кислотность желудка и восстанавливает баланс микрофлоры. Настой ромашки обладает антисептическим и противовоспалительным действием, а также расслабляет гладкие мышцы пищевода, поэтому ее можно использовать для снятия болей в животе.

2 Мята Это ароматное растение положительно влияет на пищеварительную систему. Мята снимает симптомы метеоризма, защищает от развития язвенной болезни желудка и других заболеваний, в том числе хронического холецистита.

3 Рута Эта душистая трава помогает при менструальных болях, а также предотвращает чрезмерную секрецию желудочной кислоты, которая вызывает изжогу, вздутие живота и тошноту.

4 Анис Очень эффективное растение, которое используют при различных заболеваниях пищеварительной системы. Анис обладает расслабляющим и обезболивающим эффектом, поэтому прекрасно справляется с расстройством желудка, метеоризмом и повышенном газообразованием.