Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше

Новости шоу бизнеса:Учёные выяснили, что долгий сон пенсионерам не нужен и даже вреден.

Конечно, пожилые люди часто жалуются, что у них бессонница, что они опять ночью плохо и мало спали. Однако, при всё при этом днём такие доспавшие чувствую себя вполне бодро. Оказалось, что это вполне нормально и даже хорошо.

К выводам, что пожилым людям лучше спать меньше, пришли в рамках своего исследования специалисты университета Суррея (Великобритания). Они изучали способы помощь наладить сон у людей старше 60 лет.

Что ещё удалось выяснить британским учёным. Согласно полученным данным, мужчинам и женщинам старше 65-70 лет полезнее ложиться в кровать позже и спать на 45 минут меньше по сравнению с 20 летними.

Исследователи даже подсчитали, что людям 20 – 30 лет полезнее всего спать 7 часов 14 минут.Для 40- и 50-летних хорошее количество сна – 6 часов 50 минут. А вот тем, кому 65 лет и больше, лучше всего спать по 6 часов 30 минут.

Учёные считают, что причина того, что пожилым людям полезнее для лучшего самочувствия спать меньше молодых, кроется в гормональном фоне.

Авторы исследования предупреждают, что не стоит впадать в крайности, важно прислушиваться к себе и выбрать то количество часов сна, что будет для вас оптимальной.