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Сахарный диабет: малоизвестный симптом болезни

Сахарный диабет: малоизвестный симптом болезни
09:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мало кто знает, что диабет считается одной из самых распространенных хронических болезней в мире, от которой страдает целых 5% взрослого населения.

Врачи назвали признак этой болезни, относящийся к интимной зоне тела.

Диабет второго типа развивается в тот момент, когда организм вырабатывает резистентность к инсулину, либо поджелудочная железа вообще перестает производить в достаточной степени этот гормон. Диабет второго типа в долгосрочном плане сулит серьезными осложнениями, среди которых слепота, болезни почек, повреждения нервов и сердечно-сосудистые заболевания. До 85% жертв диабета второго типа могут винить в этой болезни неправильный образ жизни, включая лишний вес и ожирение, а также нехватку физической активности.

К распространенным симптомам диабета второго типа относят частые мочеиспускания, внезапные скачки аппетита, перепады настроения и проблемы со сном. Однако есть и менее известные симптомы этой болезни, о которых многие даже не подозревают. К каким симптомам относят зуд в области гениталий.

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В большинстве случаев он вызывается грибковой инфекцией, когда грибки кандиды, которые естественным образом проживают во влагалище, вдруг начинают неконтролируемо размножаться. Многие женщины сталкиваются с этой проблемой в какой-то период жизни, но если она стала происходить регулярно, то лучше посетить врача.

Почему же зуд в области влагалища может означать диабет? Дело в том, что при скачках сахара в крови грибки начинают активно множиться. Именно это приводит к кандидозу и другим грибковым инфекциям. Кроме того, диабет второго типа подавляет иммунную систему, из-за чего зуд становится просто невыносимым.

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Здоровье, Диабет, Сахарный диабет, Советы медиков.
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