Скачать
Пятница, 28.02.2020
Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 февраля

Красная икра: все что нужно знать о деликатесе

Красная икра: все что нужно знать о деликатесе
10:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В настоящие времена красную икру принято считать деликатесным продуктом, польза и вред которого уже доказаны и обоснованы.

Красная икра — полезный продукт, в котором много витаминов и минеральных веществ.

В новогодние праздники такое лакомство особенно популярно. Однако, икра имеет также противопоказания и ее нужно уметь употреблять правильно. Диетологи рассказали о вреде и пользе продукта.

Так, не следует забывать, что данный продукт весьма калорийный. Это очень вредно тем, у кого есть проблемы с сердцем. Помимо этого, в составе деликатеса находится немало натрия и холестерина, что не рекомендуется людям с высоким давлением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Для граждан, страдающих проблемами с лишним весом и планирующим похудеть, икра тоже не несет практически никакой пользы из-за своей калорийности.

Как снизить холестерин без лекарств?

По мнению диетологов, не следует отказываться от употребления икры лососевых. В продукте содержится очень богатый набор необходимых для организма веществ, таких как витамин D3, протеины, жирные кислоты Омега-3. Важно при употреблении красной икры найти "золотую середину". Врач советует принимать в пищу не более 30-50 грамм икры в день. Таким образом, она не навредит здоровью и поспособствует поддержке организма в зимний период.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Красная икра, Советы медиков, Деликатесс, Польза красная икра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус никого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
04 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
05 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
В НАТО поддержали Турцию и осудили авиаудары в Идлибе
Эскалация в Сирии: НАТО собирается на срочное заседание
Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь