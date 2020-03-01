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Для худеющих: какие каши полезны при диете

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Для худеющих: какие каши полезны при диете
02:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Какие каши полезно есть при похудении читайте в материале.

  • 1

    Пшеничная каша

    Пшено препятствуют отложению жиров, выводит их из организма. Каша полезна для выведения токсинов, насыщения магнием, фосфором, калием, серой, витаминами. Правильный выбор продукта позволит получить максимум пользы. Зёрнышки должны быть ярко-жёлтого цвета. Пшеничная каша регулирует жировой обмен, снижает плохой холестерин, улучшает состояние кожи, волос, ногтей.

  • 2

    Гречневая каша

    Похудение без гречки практически невозможно. Каша позволит справиться с рядом проблем: анемией, недостатком витаминов группы В, голодом. Гречка содержит сложные углеводы, которые медленно усваиваются и дарят сытость на долгие часы.

  • 3

    Манная каша

    Манку многие любят с детства. Вкус каши приятен, сладок. В последнее время считается, что в манке содержатся пустые калории. Некоторых веществ – калия, витаминов Е, В1 – больше, чем в рисе. Забыть о манке стоит только людям с непереносимостью глютена. Для похудения манку надо готовить на нежирном молоке, без сахара. Добавить фрукты, сухофрукты будет полезным решением.

  • 4

    Овсянка

    Самая известная каша при похудении, которую рекомендуют есть на завтрак. Состав овсянки невероятно полезен: магний, фосфор, кальций, железо, натрий, цинк, большое количество клетчатки. Для похудения необходимо готовить крупу на воде, добавить корицу, чтобы активизировать обмен веществ. Не лишними станут свежие фрукты (кроме бананов и винограда).

  • 5

    Ячневая каша

    Крупа из зерен ячменя полезна для худеющих. Богатый состав обеспечивает организм всем необходимым. В том числе в ней есть фосфор, необходимый для хорошего метаболизма. Быстрое насыщение и желанное похудение с такой кашей гарантированы.

  • 6

    Перловая каша

    В зёрнах перловки множество витаминов и минералов, лизина, полезной аминокислоты, ответственной за выработку коллагена, молодость кожи. Перловка увеличивается при готовке в объёме в 5 раз, что делает крупу не такой калорийной, позволительно съедать большие порции без вреда для фигуры.

  • 7

    Кукурузная каша

    Польза заключается в сохранении здоровья сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта. Белки из кукурузной каши усваиваются организмом не до конца, калорийность ниже заявленной.

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Здоровье, Похудение, Полезные свойства, Каши.
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