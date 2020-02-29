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Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза

Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза

Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза
21:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Названы неожиданные причины недостатка витаминов.

На поддержание нервной системы организм тратит огромные ресурсы, в том числе питательных веществ и микроэлементов, потому для избежания авитаминоза стоит снизить стрессы и как следует высыпаться. Об том рассказала врач Виктория Савицкая.

"К весне организм истощен после холодов и нехватки солнечного света, часто наблюдается нехватка витаминов, ведь даже при правильном рационе "найти" их в фруктах или зелени сейчас довольно сложно. Еще сильнее выматывают организм стрессы и недосыпания.

Для профилактики авитаминоза следует включить в рацион как больше свежей растительной пищи, молочные продукты, каши, злаки. Очень полезна зелень, особенно если выращивать ее самостоятельно на подоконнике. Стоит также чаще включать в рацион морскую рыбу, морепродукты и орехи.

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Но не менее важно постараться наладить нормальный режим сна и постараться снизить ежедневные стрессы", - отметила врач.

Когда человек нервничает, злится, переживает, огромное количество витаминов и полезных веществ тратится на поддержание нервной системы, - конечно, полностью избежать этого невозможно признала эксперт, но не нервничать по пустякам, спокойнее относиться к бытовым ситуация, стоит научиться.

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Здоровье, Причины, Авитаминоз.
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