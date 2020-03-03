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Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины

Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
21:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Все знают черную смородину, но не все ее любят за то, что она немного кисловата, а зря.

Смородина очень полезна и содержит много полезных витаминов. Благодаря целебным свойствам, эту ягоду часто используют в народной медицине в лечебных и профилактических целях.

Кроме большого количества витамина С, черная смородина содержит витамины В1, РР, каротин, калий, железо, лимонную, яблочную, другие органические кислоты, пектины, дубильные вещества, сахар. Благодаря такому составу черная смородина может лечить язву желудка, гастрит с пониженной кислотностью, атеросклероз, различные болезни почек, нарушение обмена веществ и малокровия.

Важно знать, что ягоды черной смородины укрепляют иммунитет. Из черной смородины варят варенье, делают соки, компоты. Зимой домашние заготовки из черной смородины спасут вас от авитаминоза, простудных заболеваний и снимут усталость.

Никаких чипсов, булочек или конфет: полезные для фигуры перекусы

Черная смородина — лучшее средство от старения, так как постоянно находясь в тонусе и хорошем настроении вы стареете гораздо медленнее.

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Питание, Здоровье, Черная Смородина, Польза, Смородина.
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