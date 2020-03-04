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Названы весомые причины перестать употреблять сахар

Названы весомые причины перестать употреблять сахар
00:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Считается, отказ от сахара убирает лишние килограммы, но есть более весомые причины забыть о сладеньком.

Специалисты рассказали, как ограничение в сладостях влияет на здоровье. Есть разница между сахаром в фруктах, ягодах и тем, что присутствует в меде, кленовом сиропе. И дело не в химическом составе, а количестве вещества. Концентрация натуральной фруктозы в плодах значительно ниже, чем в готовых продуктах с добавлением сахара.

Поэтому суточную потребность в сахаре можно восполнить сочным фруктом, а не с помощью сладкого чая или шоколада. К тому же, сахар присутствует в соусах, напитках, молочных продуктах, колбасе и даже хлебе. Диетологи подчеркивают: избыток сахара приводит к диабету, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, разрушает зубы.

Перечислим основные «сахарные проблемы».

Зависимость

Сахар вызывает сильное привыкание. В мозге человека происходят такие же изменения, что и под действием наркотических средств. По замечанию специалистов, это временное явление, поэтому нужно постепенно отучать организм от сладкого.

Уровень сахара в крови

Если в рационе вместо сахаросодержащих продуктов много углеводов, клетчатки, можно сбалансировать питание и нормализовать уровень глюкозы в крови.

Настроение

Повышенный уровень сахара напрямую связан с перепадами настроения, тревогой и депрессией. Исследование 2019 года показало: сахар не только не улучшает настроение, а наоборот, вызывает сонливость и усталость.

Вкусовые предпочтения

Отказ от сахара со временем повлияет на выбор продуктов. Организм начнет требовать больше овощей и фруктов, чем конфет и печенья.

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Здоровье сердца

Избыток сахара повышает артериальное давление и снижает уровень «хорошего» холестерина, что вредит сосудам.

Исследование показало: у участников, превышавших суточную норму потребления сахара, вероятность умереть от болезней сердца была на 38% выше, чем у тех, кто ограничивал количество сахара.

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Сахар, Вред сахара, Свойства сахара, Опасность сахара, К чему приведет отказ от сахара.
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