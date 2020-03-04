Названы лучшие виды чая против гипертонии

Новости шоу бизнеса:Хронические гипертоники в качестве комплементарной медицины могут использовать кроме прописанных лекарств и некоторые полезные виды чая.

Зелёный чай. Обладает огромным множеством полезных свойств, чаще всего его пьют для борьбы с лишним весом. Однако исследователи выяснили, что регулярное употребление чая (не менее 12 недель подряд) снижает артериальное давление на 2-3 мм ртутного столба. Кроме того, это прекрасный напиток для борьбы с воспалениями.

Чай из гибискуса. Еще одно исследование показало, что данный напиток снижает артериальное давление, если употреблять его ежедневно не менее 6 недель. Причём самым существенным было падение систолического давления. У чая из гибискуса есть и противораковые свойства.

Чай Улун. Это китайский напиток, который сочетает в себе свойства чёрного и зелёного чая. Также имеет множество полезных свойств, укрепляя здоровье сердца за счёт множества антиоксидантов. Впрочем, для запущенных гипертоников этот напиток может быть не слишком эффективным.

Чёрный чай. Исследователи выяснили, что если человек каждый день употребляет не менее двух чашек чёрного чая, то это снижает одновременно систолическое и диастолическое артериальное давление, а вместе с этим падает и риск инсульта. Опять-таки это происходит за счёт содержащихся в чае антиоксидантов, которые также улучшают здоровье желудочно-кишечной системы, снижают уровень холестерина и даже предотвращают рак.