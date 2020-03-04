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Названы лучшие виды чая против гипертонии

Названы лучшие виды чая против гипертонии
06:21 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Хронические гипертоники в качестве комплементарной медицины могут использовать кроме прописанных лекарств и некоторые полезные виды чая.

Зелёный чай. Обладает огромным множеством полезных свойств, чаще всего его пьют для борьбы с лишним весом. Однако исследователи выяснили, что регулярное употребление чая (не менее 12 недель подряд) снижает артериальное давление на 2-3 мм ртутного столба. Кроме того, это прекрасный напиток для борьбы с воспалениями.

Чай из гибискуса. Еще одно исследование показало, что данный напиток снижает артериальное давление, если употреблять его ежедневно не менее 6 недель. Причём самым существенным было падение систолического давления. У чая из гибискуса есть и противораковые свойства.

Чай Улун. Это китайский напиток, который сочетает в себе свойства чёрного и зелёного чая. Также имеет множество полезных свойств, укрепляя здоровье сердца за счёт множества антиоксидантов. Впрочем, для запущенных гипертоников этот напиток может быть не слишком эффективным.

Не только для похудения: полезные свойства зеленого чая (Фото)

Чёрный чай. Исследователи выяснили, что если человек каждый день употребляет не менее двух чашек чёрного чая, то это снижает одновременно систолическое и диастолическое артериальное давление, а вместе с этим падает и риск инсульта. Опять-таки это происходит за счёт содержащихся в чае антиоксидантов, которые также улучшают здоровье желудочно-кишечной системы, снижают уровень холестерина и даже предотвращают рак.

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Все по теме:

Гипертония, Зеленый чай, Черный чай, Полезные чаи, Чаи против гипертонии, Чай из гибискуса, Чай Улун.
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