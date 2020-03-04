Диетологи сообщили, что урсоловая кислота помогает при похудении

Новости шоу бизнеса:Процесс сжигания жировых отложений происходит из-за перепрограммирования генов под воздействием вещества.

Научные сотрудники университета Айовы обнаружили, что урсоловая кислота, содержащаяся в кожуре яблок, является эффективным средством для похудения. Урсоловая кислота активно используется в косметологии, так как известна своими свойствами предотвращать появление различных раковых клеток. Соединение относится к ряду пентациклических кислот тритерпеновых.

Специалисты обратили внимание на применение урсоловой кислоты в целях избавления от лишних килограммов. С ее помощью происходит перепрограммирование генов так, чтобы отложения жира уменьшались больше, чем наполовину. Это способствует ускорению роста мышц на 15%. Именно поэтому вещество можно найти в составе питания для бодибилдеров.

В организме человека есть белый и коричневый жиры. Первый вид предназначен исключительно для запасов энергии, в второй - для сжигания жиров. Во взрослом возрасте люди не так много времени уделяют физической активности, поэтому дефицит коричневого жира особенно ощутим. Урсоловая кислота позволяет увеличить его количество.

Вещество способствует уменьшению атрофии мышц, стимулирует их рост, предотвращает развитие рака, позволяет поддерживать тело в форме и уменьшает жировые отложения. Для урсоловой кислоты характерны противовоспалительные, антимикробные, иммуностимулирующие, противоопухолевые и гепатопротекторные свойства.

Специалисты рекомендуют употреблять продукты с повышенным содержанием природного соединения не только спортсменам и тем, кто очень хочет похудеть. Урсоловая кислота будет полезна пациентам, страдающим от сахарного диабета, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.