Может улучшить работу мозга: полезные свойства мяты

Новости шоу бизнеса:Мята - распространенная трава в кулинарии и приготовления чая.

У мяты много медицинских применений, благодаря природному изобилию биоактивных химических веществ. Известно, что она снимает незначительные боли, уменьшает отеки и проблемы с пищеварением. Недавнее исследование показывает, что мята может улучшить работу мозга.

В статье, опубликованной в журнале Nutrition Research, американские исследователи сообщают, что длительное добавление экстракта мяты может улучшить когнитивные способности у молодых, физически активных людей. Мята не только помогла улучшить их способность сосредоточиться, но и повысила их способность сохранять и обрабатывать информацию.

Положительное влияние мяты на функции мозга

Предыдущие исследования показали, что добавление экстрактов мяты оказывает положительное влияние на когнитивные функции пожилых людей (в возрасте 50-70 лет) с проблемами памяти. Чтобы определить, будет ли мята эффективна для молодых, ученые провели рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование с участием 142 здоровых и активных мужчин и женщин в возрасте 18-50 лет. Эти люди получали 900 мг экстракта мяты или плацебо ежедневно в течение 90 дней.

Авторы оценивали когнитивные способности участников с помощью набора когнитивных тестов, а сон, настроение, качество жизни - при помощи анкет. Оценка проводилась в дни 0, 7, 30 и 90 добавок.

Результаты

Участники, принимающие экстракт мяты, показали улучшение в устойчивом внимании на 30-й и 90-й день. Устойчивое внимание относится к способности сосредоточиться на деятельности в течение длительного периода времени. Когнитивный навык позволяет людям успешно и эффективно выполнять задачи, выполнение которых может занять много времени.

Улучшения наблюдались в комплексном внимании - способность сохранять и манипулировать информацией - на 7-й день приема добавок по сравнению с людьми, которые получали плацебо.