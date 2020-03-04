Скачать
Среда, 04.03.2020
Коронавирус: в Украину приедут две миссии ВОЗ
Коронавирус: в Украину приедут две миссии ВОЗ
Зеленский отметил достижения "правительства технократов"
Зеленский отметил достижения "правительства технократов"
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020
ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020

Может улучшить работу мозга: полезные свойства мяты

Может улучшить работу мозга: полезные свойства мяты
16:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мята - распространенная трава в кулинарии и приготовления чая.

У мяты много медицинских применений, благодаря природному изобилию биоактивных химических веществ. Известно, что она снимает незначительные боли, уменьшает отеки и проблемы с пищеварением. Недавнее исследование показывает, что мята может улучшить работу мозга.

В статье, опубликованной в журнале Nutrition Research, американские исследователи сообщают, что длительное добавление экстракта мяты может улучшить когнитивные способности у молодых, физически активных людей. Мята не только помогла улучшить их способность сосредоточиться, но и повысила их способность сохранять и обрабатывать информацию.

Положительное влияние мяты на функции мозга

Предыдущие исследования показали, что добавление экстрактов мяты оказывает положительное влияние на когнитивные функции пожилых людей (в возрасте 50-70 лет) с проблемами памяти. Чтобы определить, будет ли мята эффективна для молодых, ученые провели рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование с участием 142 здоровых и активных мужчин и женщин в возрасте 18-50 лет. Эти люди получали 900 мг экстракта мяты или плацебо ежедневно в течение 90 дней.

Авторы оценивали когнитивные способности участников с помощью набора когнитивных тестов, а сон, настроение, качество жизни - при помощи анкет. Оценка проводилась в дни 0, 7, 30 и 90 добавок.

Врачи рассказали, помогает ли ромашковый чай при бессоннице

Результаты

Участники, принимающие экстракт мяты, показали улучшение в устойчивом внимании на 30-й и 90-й день. Устойчивое внимание относится к способности сосредоточиться на деятельности в течение длительного периода времени. Когнитивный навык позволяет людям успешно и эффективно выполнять задачи, выполнение которых может занять много времени. 

Улучшения наблюдались в комплексном внимании - способность сохранять и манипулировать информацией - на 7-й день приема добавок по сравнению с людьми, которые получали плацебо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Работа мозга, Мята.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Названы лучшие виды чая против гипертонии
03 Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт
04 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
05 Ученые назвали смертельную опасность мытья сырого мяса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появились еще несколько кандидатур в новый Кабмин
Появились еще несколько кандидатур в новый Кабмин
Нацполиция начала сопровождать поезда Укрзализныци
Нацполиция начала сопровождать поезда Укрзализныци
В Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус
В Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус
Супермодель Жизель Бундхен рассказала о свидании вслепую с Томом Брэди
Супермодель Жизель Бундхен рассказала о свидании вслепую с Томом Брэди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь