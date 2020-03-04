Немало достоинств: чем полезен баклажан

Новости шоу бизнеса:Баклажан является эффективным помощником в борьбе со старением организма.

Баклажан не может похвастаться большим содержанием витаминов и минералов. Но у него есть немало других достоинств. Прежде всего, наличие нежной клетчатки.

В организме человека она играет важную роль в поддержании жизнедеятельности полезной кишечной микрофлоры и снижении гнилостных процессов в кишечнике. Этим клетчатка оказывает благоприятное действие на процессы пищеварения.

Диетическая ценность баклажана определяется также высоким содержанием в нем солей калия, оказывающих влияние на деятельность сердца, стимулирующих выведение жидкости из организма. Поэтому его рекомендуют использовать в питании пожилых людей. Полезен баклажан и при подагре, так как способствует удалению из организма мочевой кислоты. Учитывая небольшую калорийность этого овоща, его следует включать в диету тучных людей.

Баклажаны способны снижать уровень холестерина в крови, но при условии длительного и постоянного употребления: человек, страдающий атеросклерозом должен включать в свое каждодневное меню какое-нибудь блюдо из баклажанов.

Следует иметь в виду, что в кожуре перезрелых баклажанов содержится большое количество соланина, поэтому их надо обязательно очищать от кожуры.