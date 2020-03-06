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Продукты, которые ускорят рост волос

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Продукты, которые ускорят рост волос
04:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Современные женщины зачастую, чтобы изменить свой имидж или создать головокружительный образ, подвергают внешнему влиянию свои волосы: красят, мелируют, выпрямляют, завивают и прочее.

  • 1

    Яйца

    Яйца возглавляют список полезных продуктов, так как содержат много белка, биотина, цинка и селена. Волосяные фолликулы в основном состоят из аминокислот, и известно, что недостаток белка в рационе вызывает выпадение.

  • 2

    Ягоды

    Содержат витамин С и антиоксиданты, помогающие защитить волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами, связанные со старением. Организм использует витамин С для выработки коллагена, необходимого для предотвращения ломкости.

  • 3

    Жирная рыба

    Лосось, сельдь и скумбрия способствуют росту волос благодаря высокой концентрации жирных кислот омега-3. Исследование, которое включало 120 женщин, принимавших добавки с рыбьим жиром и антиоксидантами, показало, что их волосы были более плотным и менее приходилось.

  • 4

    Авокадо

    Авокадо содержит полезные жиры и большое количество витамина Е, который является антиоксидантом. Многочисленные исследования подтвердили, что прием добавок с витамином Е способствует росту волос.

  • 5

    Креветки

    Креветки - универсальный продукт для роста волос. Они содержат белок, витамины группы В, цинк, железо и витамин D.

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Здоровье, Продукты питания, Волосы, Уход за волосами, Рост волос, Советы медиков.
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