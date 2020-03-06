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Баня – кому противопоказано это удовольствие

Баня – кому противопоказано это удовольствие
12:38 Сегодня Телеграф http://neboley.com.ua/ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:У бани есть свои противопоказания, которые не нужно игнорировать.

Баня — полезное времяпровождение, если подходить к нему с умом и трезвостью.

Так, в случае, когда стенки сосудов слабые, они могут не выдержать давления и лопнуть, особенно если человек имеет такие заболевания, как гипертонию, атеросклероз, варикоз. Если пострадает сосуд в головном мозге, баня может закончиться инсультом.

Высокая температура и пар в бане оказывают серьезную нагрузку на организм, которая может усугубиться принятием пищи. При высокой температуре процесс переваривания будет затруднен, и пища будет бродить, доставляя дискомфорт, а иногда и боли.

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А вот вывести токсины после употребления алкоголя и обильной еды баня как раз поможет, но не раньше, чем через сутки после застолья. Главное условие — пить много воды, морса, травяных настоев, чтобы восстановить водный баланс.

Парная противопоказана для людей, страдающих гипертонией, сердечно-сосудистыми патологиями, анемией, эпилепсией, гепатитом.

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Здоровье, Баня, Сауна, Советы медиков, Кому противопоказано ходить в баню.
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