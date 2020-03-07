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Суббота, 07.03.2020
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Важно знать всем взрослым людям: ТОП 5 симптомов остеопороза
Важно знать всем взрослым людям: ТОП 5 симптомов остеопороза

Важно знать всем взрослым людям: ТОП 5 симптомов остеопороза

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Важно знать всем взрослым людям: ТОП 5 симптомов остеопороза
03:41 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Многие люди хорошо осведомлены о существовании остеопороза, но зачастую столкновение с ним на личном опыте оказывается полной неожиданностью.

  • 1

    Возраст

    Если вам исполнилось 50 лет, факторы риска развития остеопороза усиливаются. В этом возрасте нужно обязательно обсудить с врачом, насколько высок личный риск пострадать от него, и нет ли необходимости принимать дополнительно кальций.

  • 2

    Прием некоторые лекарств

    Данное обстоятельство часто недооценивается. Между тем, стероиды, инъекционные контрацептивы, препараты от депрессии, изжоги могут поспособствовать развитию остеопороза.

  • 3

    Сутулость

    Этот красноречивый, на первый взгляд, признак часто игнорируется. После 50 лет нужно обязательно измерять свой рост, контролировать осанку – кривизна позвоночника может означать возникновение неблагоприятного процесса.

  • 4

    Боли в теле

    Небольшие трещины в костях могут возникать не только с приближением возраста старения, – в течение всей жизни. Они могут вызывать ощущение боли, которая игнорируется или терпеливо переносится, поскольку не кажется тяжелой, опасной.

  • 5

    Мышечная слабость

    Например, она выражается в трудностях вставания со стула без помощи рук. Это тоже вероятный симптом разрушающего кости процесса. В данном случае ослабляется связь костного аппарата и мышц.

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Здоровье, Остеопороз, Советы медиков, Симптомы остеопороза.
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