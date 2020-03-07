Важно знать всем взрослым людям: ТОП 5 симптомов остеопороза

1 Возраст Если вам исполнилось 50 лет, факторы риска развития остеопороза усиливаются. В этом возрасте нужно обязательно обсудить с врачом, насколько высок личный риск пострадать от него, и нет ли необходимости принимать дополнительно кальций.

2 Прием некоторые лекарств Данное обстоятельство часто недооценивается. Между тем, стероиды, инъекционные контрацептивы, препараты от депрессии, изжоги могут поспособствовать развитию остеопороза.

3 Сутулость Этот красноречивый, на первый взгляд, признак часто игнорируется. После 50 лет нужно обязательно измерять свой рост, контролировать осанку – кривизна позвоночника может означать возникновение неблагоприятного процесса.

4 Боли в теле Небольшие трещины в костях могут возникать не только с приближением возраста старения, – в течение всей жизни. Они могут вызывать ощущение боли, которая игнорируется или терпеливо переносится, поскольку не кажется тяжелой, опасной.