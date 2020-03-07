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Плод, который омолаживает кровь

Плод, который омолаживает кровь
15:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua

Новости шоу бизнеса:Употребление архата замедляет процессы старения.

Китайские ученые выяснили, что употребление плодов архата усиливает работу клеток в красном мозге. В свою очередь, это позволяет замедлить процессы старения в организме.

Свои выводы исследователи обосновали опытами с лабораторными мышами, в ходе которых они на протяжении десяти месяцев употребляли в пищу архат. В результате было замечено. А именно эти клетки и являются предшественниками клеток крови, активно влияющими на процесс их регенерации вплоть до полного восстановления.

По мнению ученых, результаты, полученные в отношении животных, вполне можно применять и к человеку. Они связывают это с тем, что сам принцип работы таких клеток у всех живых организмов схож.

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Поэтому эксперты рекомендуют употреблять в пищу плоды архата, поскольку таким образом происходит активизация стволовых клеток и омоложение крови. Соответственно, происходит и общее улучшение здоровья человека.

Стоит отметить, что архат представляет собой многолетнюю лиану, преимущественно произрастающую на территории Китая и Таиланда. Издавна растение ценится за свои сладкие плоды, которые зачастую используются в качестве низкокалорийного подсластителя.

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Здоровье, Фрукты, Советы медиков, Архат, Как омолодить кровь.
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