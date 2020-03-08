Долгосрочное влияние: чем опасны посиделки у костра

Новости шоу бизнеса:Ученые рассказали, как посиделки у костра могут отразиться на здоровье.

Ответ на этот вопрос дали исследования здоровья животных, переживших лесные пожары, бушевавшие не так давно в Калифорнии.

Огонь может вызывать не только ожоги и проблемы с дыханием. Не менее опасным оказалось долгосрочное влияние на здоровье. Ученые утверждают, что животные, пережившие пожары, позволят изучить долгосрочные последствия.

У людей вдыхание дыма может спровоцировать приступы астмы и усугубить другие ранее существовавшие заболевания легких и сердца. Горящая растительность может иметь другой уровень токсичности, нежели городской смог.

При изучении макак-резусов, родившихся незадолго до пожаров, было обнаружено, что легкие у них развились примерно на 20% меньше, чем у обезьян, рожденных после пожаров, из-за чего функционируют они не так хорошо. Взяв образцы крови для проверки реакции на инфекции, ученые выявили слабости иммунной системы обезьян, рожденных непосредственно перед пожарами. То есть дым негативно влияет на детей и младенцев, а шансы на последующее восстановление ничтожно малы. Исследователи отметили, что "Результаты воздействий на здоровье останутся на всю жизнь".

У кошек, переживших пожар в Калифорнии в 2017 и 2018 годах, были обнаружены проблемы с сердцем. Из 51 изученной кошки более чем у половины развилось утолщение сердечной мышцы, что может привести к сердечной недостаточности, а у 30% обнаружились тромбы, что чревато инсультом.

Наблюдение животных, а также изучение состояния их здоровья, продолжается.