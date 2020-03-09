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Шесть неожиданных причин возникновения насморка

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Шесть неожиданных причин возникновения насморка
22:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Насморк является одним из самых распространенных симптомов различных заболеваний.

  • 1

    Наступил сезон простуды

    Простуда — лишь одна из причин насморка. Осенью, конечно, довольно частая, но всё равно не единственная. Поэтому, прежде чем начинать закапывать в нос антибиотики, стоит всё же убедиться, что насморк у вас вызван именно инфекцией, а не чем-то другим.

  • 2

    Плохая погода

    Когда льёт дождь и холодно, то бесконечное чиханье и сморкание мы действительно объясняем тем, что простыли. Однако дело может быть вовсе не в вирусах, а в особенной реакции организма на изменение температуры воздуха и атмосферного давления. У некоторых людей нарушена регуляция сосудистого тонуса вегетативной нервной системы (прежде такое состояние называли вегетососудистой дистонией), и внутренние органы начинают работать вразнобой. Скачет давление, нарушается теплоотдача — человек то беспричинно мёрзнет, то его бросает в жар, появляется метеочувствительность. В этом же ряду и повышенное образование слизи в носу, которое проявляется в виде беспричинного насморка. И плохая погода — самый частый провокатор этого состояния. Поскольку тонус в сосудах и кровообращение нарушены, кровь активно поступает в слизистую носа, она отекает. 

    Кстати, поскольку причина «погодного» насморка в разбалансировке сосудов, то сосудосуживающие капли в этом случае не помогут, а лишь ухудшат ситуацию.

  • 3

    Стрессы

    При стрессе в организме начинает активно вырабатываться адреналин. Попадая в кровь, он сужает сосуды — в том числе и сосуды носа, в результате чего из него начинает течь.

  • 4

    Грибковая аллергия

    Многие уверены, что аллергический насморк бывает лишь весной и летом, когда всё цветёт. А осенью, когда уже и листья опадают, какая может быть аллергия? Хотя именно в это время года часто возникает реакция на грибы и самого яркого их представителя — плесень. Прелая мокрая листва на улице или незаметно протекающие швы наших панельных домов — прекрасное место, чтобы там поселилась плесень. А вы будете чихать, капать в нос всё новые и новые средства и ругать погоду.

  • 5

    Обогреватели

    Обогреватели и особенно кондиционеры не только согревают, но и сушат воздух. А очень сухой воздух — это не слишком здорово: он сушит слизистую, которая становится восприимчивой к аллергенам и бактериям. Так что, обогреваясь, не забывайте проветривать помещение или поставьте увлажнитель воздуха.

  • 6

    Искривлённая носовая перегородка

    Идеальные носы встречаются редко. У большинства из нас носовая перегородка смещена в одну сторону, а если она ещё и сужена, тогда дыхание затруднено. Бывает, что на этом месте образовываются спайки, которые буквально перекрывают часть носа. Человек думает, что у него хроническая простуда или аллергия, а у него вазомоторный ринит, вызванный искривлением носовой перегородки, при котором нарушены и тонус сосудов, и образование слизи.

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Здоровье, Заболевания, Насморк, Советы медиков, От чего может возникнуть насморк, Причины насморка.
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