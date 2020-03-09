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Волосы, которые портят образ зрелых женщин: ТОП 5 ошибок в уходе

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Волосы, которые портят образ зрелых женщин: ТОП 5 ошибок в уходе
23:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если в 20 лет женщина помыла голову, причесалась и стала красоткой, то в возрасте 40+ этого явно будет недостаточно.

  • 1

    Никаких бальзамов и масок

    Использование бальзамов и масок для волос в зрелом возрасте просто необходимо. Маски, бальзамы, кондиционеры и прочие средства для ухода должны стать вашими постоянными спутниками. После каждого мытья волос стоит их использовать, ведь возрастные изменения влияют на волосы. Желательно выбирать питающие или увлажняющие средства. А при каких-то индивидуальных особенностей, например, выпадении волосы или перхоти, желательно получить консультацию трихолога, который назначит косметику или лекарства в соответствии с вашими потребностями.

  • 2

    Отсутствие увлажнения

    После 40 лет волосы начинают терять цвет, тускнеть, становиться ломкими и сухими. Поэтому необходимо увлажнять их. Как изнутри, так и снаружи. Это значит, что надо пить достаточно вода, а также использовать несмываемые масла и маски, которые обладают накопительным эффектом. То есть спустя время вы заметите разницу.

  • 3

    Не тот цвет волос

    Очень часто в зрелом возрасте женщины красятся в красные оттенки. Но это мало кому подходит по-настоящему. Яркие и насыщенные цвета только подчёркивают возраст. Также стоит забыть о фиолетовом, зеленом отливе на волосах. Идеально окрашивать волосы зрелым женщинам на 3-4 тона светлее вашего натурального оттенка. Это заметно молодит зрелую женщину.

  • 4

    Химическая завивка и частые укладки

    Зрелые женщины чаще делают причёски, но это вовсе не значит, что вы идеальны. Особенно негативно это сказывается на волосах. Уход за ними предполагает отказ от плоек, фенов, утюжков и других средств для укладки, основанных на нагревании волос. Лучше применять фен с холодным воздухом, средства и заколки, не требующие высоких температур для достижения цели в стайлинге волос.

  • 5

    Неподходящая стрижка

    Некоторые женщины стригутся коротко, другие оставляют очень длинные волосы без прежней густоты. И то, и другое чаще всего ошибка в уходе за волосами, которая существенно прибавляет возраст. Идеальны для зрелых женщин каскады до плечей, а если у вас густые волос, то можно оставить каскад по грудь. Уместно делать и прореженную челку, которая уходит в длину ближе к вискам.

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Здоровье, Волосы, Уход за волосами, Советы медиков.
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