Волосы, которые портят образ зрелых женщин: ТОП 5 ошибок в уходе

1 Никаких бальзамов и масок Использование бальзамов и масок для волос в зрелом возрасте просто необходимо. Маски, бальзамы, кондиционеры и прочие средства для ухода должны стать вашими постоянными спутниками. После каждого мытья волос стоит их использовать, ведь возрастные изменения влияют на волосы. Желательно выбирать питающие или увлажняющие средства. А при каких-то индивидуальных особенностей, например, выпадении волосы или перхоти, желательно получить консультацию трихолога, который назначит косметику или лекарства в соответствии с вашими потребностями.

2 Отсутствие увлажнения После 40 лет волосы начинают терять цвет, тускнеть, становиться ломкими и сухими. Поэтому необходимо увлажнять их. Как изнутри, так и снаружи. Это значит, что надо пить достаточно вода, а также использовать несмываемые масла и маски, которые обладают накопительным эффектом. То есть спустя время вы заметите разницу.

3 Не тот цвет волос Очень часто в зрелом возрасте женщины красятся в красные оттенки. Но это мало кому подходит по-настоящему. Яркие и насыщенные цвета только подчёркивают возраст. Также стоит забыть о фиолетовом, зеленом отливе на волосах. Идеально окрашивать волосы зрелым женщинам на 3-4 тона светлее вашего натурального оттенка. Это заметно молодит зрелую женщину.

4 Химическая завивка и частые укладки Зрелые женщины чаще делают причёски, но это вовсе не значит, что вы идеальны. Особенно негативно это сказывается на волосах. Уход за ними предполагает отказ от плоек, фенов, утюжков и других средств для укладки, основанных на нагревании волос. Лучше применять фен с холодным воздухом, средства и заколки, не требующие высоких температур для достижения цели в стайлинге волос.