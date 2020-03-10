Медики назвали природное снотворное, которое действительно работает

Новости шоу бизнеса:Ученые открыли "натуральное снотворное", изготовить которое можно из бананов.

Если среди запасов еды у вас есть банан, то из него можно приготовить натуральное снотворное, утверждают ученые.

Дело в том, что гормон сна — мелатонин — вырабатывается под действием триптофана, кальция и магния. Именно этими веществами богаты бананы.

Медики рекомендуют принимать банановую воду, чтобы эти вещества лучше подействовали. Доведите до кипения 0,5 л воды и сразу же отключите огонь. В кастрюлю поместите банан, причем кожуру с фрукта снимать не нужно, а только следует отрезать кончики. Пить такую воду эксперты советуют за час-два перед сном.