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Врачи назвали продукты, очищающие сосуды

Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
00:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Необходима пища, содержащая в большом количестве вещество L-аргинин.

Артерии могут закупориваться и сужаться из-за накопления бляшек, что приводит к атеросклерозу, однако снизить риск заболеваний можно с помощью правильного питания.

Среди продуктов-фаворитов, способных очистить артерии, — чеснок, он способен предотвратить накопление налёта в артериях. Также в этом смысле полезен гранат.

Кунжут может предотвратить прогрессирование атеросклеротического поражения. Очень полезна куркума, которая содержит полифенол куркумин.

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Также необходима пища, содержащая в большом количестве вещество L-аргинин. Например, мясо птицы или лосось. Сократить вредное воздействие токсичных химических веществ способна ферментированная капуста, в частности, кимчи.

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Продукты, Очищение сосудов, Как очистить сосуды, Продукты для очистки сосудов.
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