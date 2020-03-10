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Кто пьет воду по утрам, тот поступает мудро: целебные свойства обычной воды

Кто пьет воду по утрам, тот поступает мудро: целебные свойства обычной воды
18:02 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые из Германии заявили, что, если выпивать стакан воды каждое утро, улучшится состояние кожи и организм избавится от токсинов.

Немецкие специалисты уверяют – стакан обычной воды, которую мы пьем по утрам, способен преобразить наш внешний вид и укрепить здоровье.

Помимо того, обычная питьевая комнатной температуры позволит ускорить метаболизм.

Эксперты заявляют, что 500 миллилитров воды стимулируют кровообращение и наша кожа выглядит гораздо свежее и моложе. О морщинах на лице можно надолго забыть. Также благотворно вода влияет и на состояние наших волос. Благодаря жидкости, их структура становится толще, и они перестают быть ломкими.

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Кроме того, стакан воды по утрам может уберечь от изжоги, образования камней в почках и заболеваний мочевого пузыря. Питьевая вода ускоряет метаболизм и избавляет организм от токсинов.

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Вода, Питание, Здоровье, Польза.
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