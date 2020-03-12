Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника

Шоколад
Шоколадки из холодильника уже не такие вкусные.
От низкой температуры на поверхности шоколада появляется конденсат. Этот тот самый странный белесый налет, который мы часто замечаем. А если продукт находится в герметичной упаковке, есть риск появления плесени. Даже если этого не случится, запах и внешний вид будут уже не такими соблазнительными.
Хлеб
Был хлеб, а стал сухарик.
Вот уж кому точно не полезен холод. От него хлеб просто высыхает! Иногда даже лучше, чем в духовке. Поэтому если вы не хотите долго разжевывать задеревеневший бутерброд, лучше оставьте его в другом месте.
Оливковое масло
Масло и без холодильника отлично сохраняет свои свойства.
Оливковое масло из холодильника — то еще удовольствие. Ухудшаются вкусовые качества: появляется белый осадок в виде хлопьев и неприятная горчинка. Да и пользоваться неудобно — масло застывает и расслаивается. Хранить лучше в темном месте и при комнатной температуре. То же самое касается салатов или других блюд, политых этой полезной заправкой — они прекрасно чувствуют себя на столе.
Яйца
Может лучше не надо?
Споры о правильном хранении яиц бушуют до сих пор. Большинство исследований доказывают, что никакого вреда естественному вкусу и запаху вне холодильника не будет. Только важно всегда покупать свежие продукты, и тогда не будет никаких проблем.
Лук и чеснок
Этим товарищам точно не место в холодильнике.
Неприятный запах по всему холодильнику и слезящиеся глаза — это еще не все напасти. От холодных температур лук теряет свою структуру, становится мягким и покрывается плесенью. Если вовремя не спасти ситуацию, испортятся и другие продукты, а в холодильнике надолго останутся вредные споры грибка. А чеснок, каким бы невероятным это не казалось, в нестандартных для него условиях прорастает. От этого он тоже размягчается и теряет свои полезные свойства. Только внешне это совсем не заметно, досадная оплошность становится очевидной только во время готовки.
Мед
Мед — это очень уж странный предмет...
Хранить его в холодильнике — дело абсолютно бесполезное. Поскольку это натуральный продукт, и чаще всего находится в банке с плотно закрытой крышкой, держать его при комнатной температуре можно хоть целую вечность. А вот излишняя забота чревата утратой полезных свойств и вкусовых качеств. Охлажденный мед становится очень твердым и быстро засахаривается, поэтому есть его или добавлять в чай уже не так приятно.
Помидоры
Сеньор-помидор не любит холода.
Томаты лучше оставлять прямо на столе. Главное — оградить их от прямых солнечных лучей. А вот в холодильнике они быстро зачахнут, потеряют свой вкус и приятный аромат. Кожица помидоров портится, покрываясь темными пятнышками. Такая же участь ждет и баклажаны.
Фрукты
Такую вкусноту не нужно прятать.
Киви, абрикосы, сливы, персики, манго, авокадо — в красивую вазу и на стол. В холодильнике фрукты теряют большую часть своих питательных веществ — нутриентов. Бананы от холода и повышенной влажности быстро темнеют и начинают гнить. А вот спокойное место без солнечных лучей подойдет для них идеально. То же самое касается ананаса, чтобы он дозрел и стал более сочным и вкусным, его лучше хранить вне холодильника. Отечественные яблоки и груши не портятся на протяжении 1-3 недель в зависимости от вида, а зимние сорта - и целую зиму.
Картофель
Хранить нельзя, помиловать.
Даже если нет погреба, отправлять картофель в холодильник — не лучшая идея. Там крахмал быстро расщепляется в глюкозу, что не особо полезно для нашего здоровья. Сухое, прохладное и темное место поможет сохранить вкусовые качества в неизменном состоянии. Взамен бумажным и пластиковым пакетам стоит предпочесть хорошо проветриваемые ящики или картонные коробки.
Тыква, дыня и арбуз
Всех в кладовку.
Недостаток свежего воздуха и холодная температура превращает вкуснятину в новых обитателей мусорного ведра. Тыквы, патиссоны, кабачки и другие продукты этой серии в холодильнике становятся мягкими и быстро плесневеют. А нарезанная дыня вообще становится вредной и портит другую еду, выделяя этиловый газ. Арбуз теряет вещества, содержащие бета-каротин, проще говоря витамин А, который очень полезен для нашего организма. Разрезанный арбуз, конечно, не стоит хранить под столом, но вот накрыть его пищевой пленкой нужно обязательно.