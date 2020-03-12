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Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника

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Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
05:27 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Зачастую люди стараются покупать продукты "про запас". И все они, конечно же, отправляются в холодильник.

  • 1

    Шоколад

    Шоколадки из холодильника уже не такие вкусные.

    От низкой температуры на поверхности шоколада появляется конденсат. Этот тот самый странный белесый налет, который мы часто замечаем. А если продукт находится в герметичной упаковке, есть риск появления плесени. Даже если этого не случится, запах и внешний вид будут уже не такими соблазнительными.

  • 2

     Хлеб

    Был хлеб, а стал сухарик.

    Вот уж кому точно не полезен холод. От него хлеб просто высыхает! Иногда даже лучше, чем в духовке. Поэтому если вы не хотите долго разжевывать задеревеневший бутерброд, лучше оставьте его в другом месте.

  • 3

    Оливковое масло

    Масло и без холодильника отлично сохраняет свои свойства.

    Оливковое масло из холодильника — то еще удовольствие. Ухудшаются вкусовые качества: появляется белый осадок в виде хлопьев и неприятная горчинка. Да и пользоваться неудобно — масло застывает и расслаивается. Хранить лучше в темном месте и при комнатной температуре. То же самое касается салатов или других блюд, политых этой полезной заправкой — они прекрасно чувствуют себя на столе.

  • 4

    Яйца

    Может лучше не надо?

    Споры о правильном хранении яиц бушуют до сих пор. Большинство исследований доказывают, что никакого вреда естественному вкусу и запаху вне холодильника не будет. Только важно всегда покупать свежие продукты, и тогда не будет никаких проблем.

  • 5

    Лук и чеснок

    Этим товарищам точно не место в холодильнике.

    Неприятный запах по всему холодильнику и слезящиеся глаза — это еще не все напасти. От холодных температур лук теряет свою структуру, становится мягким и покрывается плесенью. Если вовремя не спасти ситуацию, испортятся и другие продукты, а в холодильнике надолго останутся вредные споры грибка. А чеснок, каким бы невероятным это не казалось, в нестандартных для него условиях прорастает. От этого он тоже размягчается и теряет свои полезные свойства. Только внешне это совсем не заметно, досадная оплошность становится очевидной только во время готовки.

  • 6

    Мед

    Мед — это очень уж странный предмет...

    Хранить его в холодильнике — дело абсолютно бесполезное. Поскольку это натуральный продукт, и чаще всего находится в банке с плотно закрытой крышкой, держать его при комнатной температуре можно хоть целую вечность. А вот излишняя забота чревата утратой полезных свойств и вкусовых качеств. Охлажденный мед становится очень твердым и быстро засахаривается, поэтому есть его или добавлять в чай уже не так приятно.

  • 7

    Помидоры

    Сеньор-помидор не любит холода.

    Томаты лучше оставлять прямо на столе. Главное — оградить их от прямых солнечных лучей. А вот в холодильнике они быстро зачахнут, потеряют свой вкус и приятный аромат. Кожица помидоров портится, покрываясь темными пятнышками. Такая же участь ждет и баклажаны.

  • 8

    Фрукты

    Такую вкусноту не нужно прятать.

    Киви, абрикосы, сливы, персики, манго, авокадо — в красивую вазу и на стол. В холодильнике фрукты теряют большую часть своих питательных веществ — нутриентов. Бананы от холода и повышенной влажности быстро темнеют и начинают гнить. А вот спокойное место без солнечных лучей подойдет для них идеально. То же самое касается ананаса, чтобы он дозрел и стал более сочным и вкусным, его лучше хранить вне холодильника. Отечественные яблоки и груши не портятся на протяжении 1-3 недель в зависимости от вида, а зимние сорта - и целую зиму.

  • 9

    Картофель

    Хранить нельзя, помиловать.

    Даже если нет погреба, отправлять картофель в холодильник — не лучшая идея. Там крахмал быстро расщепляется в глюкозу, что не особо полезно для нашего здоровья. Сухое, прохладное и темное место поможет сохранить вкусовые качества в неизменном состоянии. Взамен бумажным и пластиковым пакетам стоит предпочесть хорошо проветриваемые ящики или картонные коробки.

  • 10

    Тыква, дыня и арбуз

    Всех в кладовку.

    Недостаток свежего воздуха и холодная температура превращает вкуснятину в новых обитателей мусорного ведра. Тыквы, патиссоны, кабачки и другие продукты этой серии в холодильнике становятся мягкими и быстро плесневеют. А нарезанная дыня вообще становится вредной и портит другую еду, выделяя этиловый газ. Арбуз теряет вещества, содержащие бета-каротин, проще говоря витамин А, который очень полезен для нашего организма. Разрезанный арбуз, конечно, не стоит хранить под столом, но вот накрыть его пищевой пленкой нужно обязательно.

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