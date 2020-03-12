Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника

1 Шоколад Шоколадки из холодильника уже не такие вкусные. От низкой температуры на поверхности шоколада появляется конденсат. Этот тот самый странный белесый налет, который мы часто замечаем. А если продукт находится в герметичной упаковке, есть риск появления плесени. Даже если этого не случится, запах и внешний вид будут уже не такими соблазнительными.

2 Хлеб Был хлеб, а стал сухарик. Вот уж кому точно не полезен холод. От него хлеб просто высыхает! Иногда даже лучше, чем в духовке. Поэтому если вы не хотите долго разжевывать задеревеневший бутерброд, лучше оставьте его в другом месте.

3 Оливковое масло Масло и без холодильника отлично сохраняет свои свойства. Оливковое масло из холодильника — то еще удовольствие. Ухудшаются вкусовые качества: появляется белый осадок в виде хлопьев и неприятная горчинка. Да и пользоваться неудобно — масло застывает и расслаивается. Хранить лучше в темном месте и при комнатной температуре. То же самое касается салатов или других блюд, политых этой полезной заправкой — они прекрасно чувствуют себя на столе.

4 Яйца Может лучше не надо? Споры о правильном хранении яиц бушуют до сих пор. Большинство исследований доказывают, что никакого вреда естественному вкусу и запаху вне холодильника не будет. Только важно всегда покупать свежие продукты, и тогда не будет никаких проблем.

5 Лук и чеснок Этим товарищам точно не место в холодильнике. Неприятный запах по всему холодильнику и слезящиеся глаза — это еще не все напасти. От холодных температур лук теряет свою структуру, становится мягким и покрывается плесенью. Если вовремя не спасти ситуацию, испортятся и другие продукты, а в холодильнике надолго останутся вредные споры грибка. А чеснок, каким бы невероятным это не казалось, в нестандартных для него условиях прорастает. От этого он тоже размягчается и теряет свои полезные свойства. Только внешне это совсем не заметно, досадная оплошность становится очевидной только во время готовки.

6 Мед Мед — это очень уж странный предмет... Хранить его в холодильнике — дело абсолютно бесполезное. Поскольку это натуральный продукт, и чаще всего находится в банке с плотно закрытой крышкой, держать его при комнатной температуре можно хоть целую вечность. А вот излишняя забота чревата утратой полезных свойств и вкусовых качеств. Охлажденный мед становится очень твердым и быстро засахаривается, поэтому есть его или добавлять в чай уже не так приятно.

7 Помидоры Сеньор-помидор не любит холода. Томаты лучше оставлять прямо на столе. Главное — оградить их от прямых солнечных лучей. А вот в холодильнике они быстро зачахнут, потеряют свой вкус и приятный аромат. Кожица помидоров портится, покрываясь темными пятнышками. Такая же участь ждет и баклажаны.

8 Фрукты Такую вкусноту не нужно прятать. Киви, абрикосы, сливы, персики, манго, авокадо — в красивую вазу и на стол. В холодильнике фрукты теряют большую часть своих питательных веществ — нутриентов. Бананы от холода и повышенной влажности быстро темнеют и начинают гнить. А вот спокойное место без солнечных лучей подойдет для них идеально. То же самое касается ананаса, чтобы он дозрел и стал более сочным и вкусным, его лучше хранить вне холодильника. Отечественные яблоки и груши не портятся на протяжении 1-3 недель в зависимости от вида, а зимние сорта - и целую зиму.

9 Картофель Хранить нельзя, помиловать. Даже если нет погреба, отправлять картофель в холодильник — не лучшая идея. Там крахмал быстро расщепляется в глюкозу, что не особо полезно для нашего здоровья. Сухое, прохладное и темное место поможет сохранить вкусовые качества в неизменном состоянии. Взамен бумажным и пластиковым пакетам стоит предпочесть хорошо проветриваемые ящики или картонные коробки.