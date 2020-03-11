Прерывистое голодание: в чем заключается польза

Новости шоу бизнеса:Исследователи из Австралии использовали современные аналитические инструменты, чтобы понять, как прерывистое голодание действует на печень.

Полученные результаты помогут ученым-медикам, занимающимся исследованиями рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В экспериментах с мышами исследователи во главе с доктором Марком Ларансом из Университета Сиднея определили, каким образом прерывистое голодание воздействует на белки в печени.

"Мы знаем, что голодание может быть эффективным вмешательством для лечения болезней и улучшения здоровья печени. Но мы не знали, как голодание перепрограммирует белки печени, которые выполняют важные метаболические функции", - рассказывает Ларанс.

Исследователи обнаружили, что ядерный фактор гепатоцитов 4-альфа ингибируется при прерывистом голодании.

"Это имеет позитивные последствия. В частности, снижение количества воспалительных белков крови, влияние на синтез желчи", - отмечает Ларанс.

Исследователи также обнаружили, что голодание через день, когда один день не употребляется пища, изменяет метаболизм жирных кислот в печени, что можно использовать для улучшения толерантности к глюкозе и регуляции диабета.