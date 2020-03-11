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Специи от бессонницы: глубокий сон как приятное послевкусие

Специи от бессонницы: глубокий сон как приятное послевкусие
15:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы устранить нарушения сна, нужно принимать экстракт шафрана.

Ученые нашли натуральную альтернативу снотворным средствам в борьбе с бессонницей. 

Замену аптечным лекарствам начали искать, потому что снотворные препараты имеют массу побочных эффектов, к ним может возникнуть привыкание, а люди чувствуют себя на следующий день разбитыми.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 63 человека в возрасте от 18 до 70 лет. Они не лечились от ментальных заболеваний и не принимали лекарственные средства последний месяц. В течение четырех недель добровольцы получали либо 14 мг экстракта шафрана в день, либо плацебо. Испытуемые не были проинформированы о том, что они пьют.

Эфирные масла, которые помогут справится с прыщами

Большая часть людей, которые употребляли шафран, заметила улучшение качества сна уже в первую неделю. Побочные эффекты при этом не обнаружились. Механизм действия растения пока не ясен, поэтому у ученых в планах провести более масштабное исследование в разных демографических группах.

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Здоровье, Сон, Бессонница, Здоровый сон, Советы медиков, Борьба с бессонницей.
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