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Эфирные масла, которые помогут справится с прыщами

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Эфирные масла, которые помогут справится с прыщами
07:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Использование эфирных масел в качестве естественного очищающего средства может помочь контролировать высыпания.

Масло чайного дерева

В "верхних эшелонах" лучших для кожи эфирных масел, значится именно масло чайного дерева. Оно обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами, которые делают его фантастическим маслом для борьбы с акне. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Microbiology Reviews, было обнаружено, что масло чайного дерева содержит соединение под названием терпинен-4-ол, которое является эффективным антибактериальным средством против различных штаммов бактерий.Масло орегано. Эта обычная домашняя специя может действовать как масло против прыщей благодаря своим мощным дезинфицирующим свойствам.

Масло орегано очищает кожу, ускоряет процесс заживления ран. Исследование, опубликованное в журнале "Лекарство в дерматологии" заглянуло в ранозаживляющий потенциал масла орегано и обнаружило, что оно может также уменьшить бактериальную инфекцию и снижать риск появление шрамов после акне.

Базиликовое масло

Это эфирное масло является еще одним мощным противомикробным средством, которое питает кожу и защищать от микробов. Оно убивает бактерии, вызывающих кожные инфекции и воспаление. Согласно исследованию, опубликованному в "Международном журнале косметических наук",экстракты базилика могут уничтожать бактерии Propionibacterium acnes.

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Здоровье, Эфирные масла, Прыщи, Эфирное масло, Советы медиков, Борьба с прыщами, Как справится с прыщами.
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