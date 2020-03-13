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Самые популярные заблуждения о витамине D

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Самые популярные заблуждения о витамине D
02:59 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Из-за них мы получаем неадекватное количество этого крайне важного нутриента, что может отразиться на самочувствии.

  • 1

    Чем больше, тем лучше

    Многим кажется, что передозировку витамина D получить невозможно. Но это не соответствует действительности. Перенасыщение данным нутриентом может спровоцировать негативные последствия для здоровья, и уровень витамина D лучше контролировать.

  • 2

    Солнце - лучший источник витамина D

    Действительно, большую часть этого нутриента наш организм вырабатывает через кожу, которая попадает под прямые лучи солнца. Неконтролируемый прием солнечных ванн может привести к раку кожи, и количество подобных случаев постоянно растет. Ищите другие источники витамина D в пище, принимайте специальные добавки. 

  • 3

    Из пищи невозможно получить адекватное количество витамина D

    Существуют многие продукты, в которых этого витамина нет. Но вот в молочке его достаточно. Три порции молочных продуктов ежедневно обеспечат вам суточную необходимую дозу витамина D. Неплохими источниками также являются жирная рыба, яйца и печень.

  • 4

    Для получения витамина D необходим солярий

    На самом деле, он совершенно не требуется, поскольку является еще и довольно опасным для здоровья. О полезных источниках витамина D мы говорили выше.

  • 5

    В регионах с пасмурным климатом ощущается хроническая нехватка данного витамина

     Это неправда. Если вы следите за своим питанием, то не столкнетесь с дефицитом витамина D, что показывает опыт жителей скандинавских стран, которые не могут похвастаться большим количеством солнечных дней.

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Здоровье, Витамины, Витамин Д, Советы медиков, Заблуждение о витамине D.
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