Самые популярные заблуждения о витамине D

1 Чем больше, тем лучше Многим кажется, что передозировку витамина D получить невозможно. Но это не соответствует действительности. Перенасыщение данным нутриентом может спровоцировать негативные последствия для здоровья, и уровень витамина D лучше контролировать.

2 Солнце - лучший источник витамина D Действительно, большую часть этого нутриента наш организм вырабатывает через кожу, которая попадает под прямые лучи солнца. Неконтролируемый прием солнечных ванн может привести к раку кожи, и количество подобных случаев постоянно растет. Ищите другие источники витамина D в пище, принимайте специальные добавки.

3 Из пищи невозможно получить адекватное количество витамина D Существуют многие продукты, в которых этого витамина нет. Но вот в молочке его достаточно. Три порции молочных продуктов ежедневно обеспечат вам суточную необходимую дозу витамина D. Неплохими источниками также являются жирная рыба, яйца и печень.

4 Для получения витамина D необходим солярий На самом деле, он совершенно не требуется, поскольку является еще и довольно опасным для здоровья. О полезных источниках витамина D мы говорили выше.