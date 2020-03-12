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Четверг, 12.03.2020
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Почему правильная осанка так важна?

Почему правильная осанка так важна?
14:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Наша осанка напрямую связана с удачей и уверенностью в себе.

Вы наверняка слышали о том, что осанка крайне важна. Так считают не только врачи, но и эксперты в области биоэнергетики. 

Окружающий мир, события и люди часто заставляют нас наполняться негативными программами, которые блокируют поступление удачи. Очень важно в прямом смысле не прогнуться под грузом негатива. Держите спину прямо, а эксперты в области биоэнергетики расскажут, почему это так важно.

Позвоночник — проводник энергетики

Когда мы ходим прямо, это не только улучшает наше настроение и здоровье, но еще и добавляет уверенность в себе. Причина состоит в том, что позвоночник является самой важной частью нашего тела.

В позвоночнике находятся нервные волокна, он отвечает за нервные импульсы и передачу энергии, за отклик наших рук и ног, а также за работу центральной нервной системы. Если держать позвоночник прямо, то ему легче работать, а значит, он может улучшать самочувствие.

Хорошее самочувствие — это главное условие крепкой и непробиваемой энергетики. С прямым позвоночником человек не просто ощущает себя более сильным, он таким и является.

Открытие чакр

Очень важный момент, на который стоит обратить внимание, — правильная работа чакр при прямом позвоночнике. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о истинном значении и описании всех чакр человека. Это точки на теле, в которых концентрируется позитивная энергетика. Все они расположены вдоль позвоночника или в голове, которая также относится к центральной нервной системе.

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Прямая осанка активизирует все наши чакры, помогая лучше чувствовать окружающий мир, продуктивнее работать, любить себя, быть более здоровыми и сильными ментально. Именно поэтому восточные мудрецы всегда советуют держать спину прямо, чтобы не "зажимать" энергетические центры организма и давать им нормально работать.

Если вы чувствуете, что в вашей жизни много дисгармонии, негатива, проблем, то задумайтесь над тем, как вы сидите, стоите или ходите, в каком состоянии при этом ваш позвоночник. Осанка делает нас не только более красивыми и уверенными в себе, но и меняет нашу жизнь к лучшему.

Старайтесь следовать советам о том, как открывать чакры, а также следить за своими здоровьем и внешностью. Важно нравиться самим себе и не бояться находить новые пути к самосовершенствованию.

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Здоровье, Осанка, Правильная осанка, Советы медиков, Почему правильная осанка так важна.
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