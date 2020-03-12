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Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном

Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
20:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Перед сном полезно выпивать чашечку ароматного зеленого чая.

Как отмечается, такой чай поможет каждому уставшему человеку расслабиться, а еще это хорошая возможность снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом данный напиток способен защитить человека от инсульта и от онкологических болезней.

Пить чай перед сном полезно, поскольку он поможет защитить от бессонницы, что позволит человеку спокойно уснуть и получить качественный сон. Влияет зеленый чай и на сосуды головного мозга. Еще данный напиток имеет антипростудный эффект.

Польза зеленого чая довольна велика. В нем есть огромное количество антиоксидантов, которые способствуют замедлению старения организма. Еще он помогает выводить из организма токсины, улучшает обмен веществ, чем способствует похудению.

Полезна для кишечника: чем так хороша черника

Также зеленый чай стимулирует работу кишечника, поддерживает здоровье зубов и минимизирует неприятный запах изо рта.

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Здоровье, Сон, Напиток, Чай, Польза, Зелеый чай.
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