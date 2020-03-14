Скачать
Суббота, 14.03.2020
Кабмин соберет заседание по вопросам противодействия коронавирусу
Кабмин соберет заседание по вопросам противодействия коронавирусу
В Польше от коронавируса умер второй человек
В Польше от коронавируса умер второй человек
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?

Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты

Смотрите фото (6)
Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты
01:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Кудрявая капуста — это питательный суперпродукт, принадлежащий к овощам семейства крестоцветных.

  • 1

    Она питательна

    Кудрявая капуста является одним из самых питательных продуктов на планете. Всего одна чашка (136 г) может обеспечить более 100% вашей дневной потребности в витамине С и более 200% в витамине А. Она содержит другие полезные для здоровья питательные вещества — растительный белок, железо, калий, кальций, магний, медь, марганец и фосфор.

  • 2

    Улучшает здоровье сердца

    Калий, клетчатка, витамин В6 и витамин С поддерживают функцию сердца. Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Food Chemistry, показало, что употребление кудрявой капусты может снизить уровень холестерина за счет увеличения его выведения и предотвращения реабсорбции в кровоток.

  • 3

    Помогает избежать воспаления

    Кудрявая капуста является мощным источником антиоксидантов, что делает ее превосходным средством для борьбы с различными болезнями. Антиоксиданты уменьшают воспаление и признаки преждевременного старения. Они также могут защитить от окислительного стресса, который возникает, когда накапливаются разрушающие клетки свободные радикалы, а ваше тело не в состоянии противостоять их вредному воздействию.

  • 4

    Кале может помочь снизить риск заболевания раком

    "Кудрявая капуста, как и многие другие овощи семейства крестоцветных, содержит природные соединения, которые могут помочь вашему организму предотвратить рак. Она имеет высокий уровень соединения сульфорафана, вещества, которое, как полагают многие исследователи, может бороться с образованием рака на молекулярном уровне", — пишет издание Health.News.

  • 5

    Небольшое количество калорий

    Одна чашка кудрявой капусты дает вам от 10 до 30 калорий. Тем не менее, вода и клетчатка заставят вас чувствовать себя сытыми. Это означает, что вы можете потреблять больше капусты, получать все ее питательные вещества и поддерживать свой оптимальный вес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Капуста, Кудрявая капуста, Польза капусты, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
02 Группа украинцев застряла на границе Италии и Словении
03 В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
04 Украина полностью перекроет авиасообщение
05 НБУ: Украина не может себе позволить медлить с МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия ограничивает авиасообщение с Евросоюзом
Россия ограничивает авиасообщение с Евросоюзом
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
Угроза коронавируса: Польша закрыла границы для иностранцев
Польша закрыла границы для иностранцев
Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты
Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь