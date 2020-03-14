Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты

1 Она питательна Кудрявая капуста является одним из самых питательных продуктов на планете. Всего одна чашка (136 г) может обеспечить более 100% вашей дневной потребности в витамине С и более 200% в витамине А. Она содержит другие полезные для здоровья питательные вещества — растительный белок, железо, калий, кальций, магний, медь, марганец и фосфор.

2 Улучшает здоровье сердца Калий, клетчатка, витамин В6 и витамин С поддерживают функцию сердца. Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Food Chemistry, показало, что употребление кудрявой капусты может снизить уровень холестерина за счет увеличения его выведения и предотвращения реабсорбции в кровоток.

3 Помогает избежать воспаления Кудрявая капуста является мощным источником антиоксидантов, что делает ее превосходным средством для борьбы с различными болезнями. Антиоксиданты уменьшают воспаление и признаки преждевременного старения. Они также могут защитить от окислительного стресса, который возникает, когда накапливаются разрушающие клетки свободные радикалы, а ваше тело не в состоянии противостоять их вредному воздействию.

4 Кале может помочь снизить риск заболевания раком "Кудрявая капуста, как и многие другие овощи семейства крестоцветных, содержит природные соединения, которые могут помочь вашему организму предотвратить рак. Она имеет высокий уровень соединения сульфорафана, вещества, которое, как полагают многие исследователи, может бороться с образованием рака на молекулярном уровне", — пишет издание Health.News.