Обойдемся без таблеток: 4 способа избавиться от тревожности

Как избавиться от повышенной тревожности без помощи лекарств?
Постарайтесь максимально правильно сбалансировать свое меню, ограничив потребление сахара и соли. Основной акцент в питании сделайте на противовоспалительные продукты (орехи, фрукты, овощи, натуральные масла) - они помогут улучшить работу мозга и повысят настроение.
Эксперты говорят, что спорт эффективно помогает бороться с тревожностью. Лучше всего выбирать физические нагрузки, которые помогут вам нормализовать дыхание, например, йогу. Она расслабляет и очищает мозг от негативных мыслей и эмоций. Пешие прогулки, бег и танцы также хорошая профилактика против тревожных расстройств.
На работу мозга и нервной системы в целом негативно влияет недосып, поэтому вас может беспокоить повышенная тревожность или даже панические атаки. Помните, что взрослый человек в сутки должен спать не менее 8 часов, такой отдых помогает снизить уровень стресса и беспокойства.
Если страх берет над вами верх и мешает нормально жить, тогда взгляните ему в лицо. Такой метод может оказаться самый эффективным. Вы поймете, что некоторые вещи не такие уж и страшные, и опасные, как вам казалось. Не позвольте страху диктовать свои правила.