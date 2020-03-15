Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
Итоги дня 14 марта: карантин в Украине, Марш патриотов и эвакуация из Италии
Итоги дня 14 марта: карантин в Украине, Марш патриотов и эвакуация из Италии
Карантин: Шмыгаль призвал украинцев не путешествовать даже в пределах страны
Шмыгаль призвал украинцев не путешествовать
У одноклубника Михайлюка диагностировали коронавирус
У одноклубника Михайлюка диагностировали коронавирус
15 марта - приметы и обряды в день Федота-ветроноса
15 марта - приметы и обряды в день Федота-ветроноса

Ромашковый чай: почему стоит выпивать 1-2 чашки в день

Ромашковый чай: почему стоит выпивать 1-2 чашки в день
09:25 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Напиток помогает бороться с воспалением, болезнями сердца, диабетом.

Начав ежедневно выпивать хотя бы одну чашку ромашкового чая, вы получаете возможность улучшить здоровье сразу по многим пунктам.

Ежедневное употребление ромашкового чая является одним из простых способов укрепить иммунитет, повысить сопротивляемость организма инфекциям, что крайне важно сейчас, в эпидсезон коронавируса. По данным журнала Freundin, медики советуют выпивать 1-2 чашки ромашкового чая в день, связывая такую привычку с целым рядом улучшений в организме.

Снижается высокое давление и вероятность нарушений сердца. Регулярное употребление напитка обеспечивает организм антиоксидантами, укрепляющими сердце, его флавоноиды снижают риск заболеваний коронарных артерий.

Уменьшается воспаление. Чай из ромашки содержит вещества альфа-бисаболол и матрицин, оказывающие противовоспалительное действие.

Нормализуется сон. По словам медиков, питье ромашкового чая перед сном способствует расслаблению, помогает быстрее засыпать, улучшает качество сна. Такой эффект обеспечивается его активным ингредиентом апигенином.

Снижается риск развития рака. Вышеупомянутый апигенин в исследованиях демонстрировал способность ингибировать пролиферацию (размножение) раковых клеток.

Какие продукты нельзя сочетать с лекарственными препаратами

Стихают спазмы, боли. Компоненты чая из ромашки расслабляют мышцы кишечника, что защищает от спазмов, стимулирует деятельность кишечника. Так же он оказывает спазмолитическое действие при менструальных болях, помогает при болях суставов.

Сокращается риск диабета. Ромашковый чай связывает защитные бета-клетки в поджелудочной железе, поддерживает низкий уровень сахара в крови, что уменьшает риск развития диабета 2 типа в долгосрочной перспективе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Чай, Польза, Ромашковый чай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая вы хозяйка, мама и жена: простой психологический тест
02 Когда вода не приносит пользу организму
03 Коронавирус в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО
04 Прически 2020: подборка свежих идей прямой челки на разную длину волос (Фото)
05 Жгли файеры и пели гимн: более тысячи добровольцев собрались под посольством РФ в Киеве (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье
Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье
Сфера туризма может серьезно пострадать из-за коронавируса
Сфера туризма может серьезно пострадать из-за коронавируса
В зоне ООС пострадал украинский военный
В зоне ООС пострадал украинский военный
Стала известна дата выхода OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
Стала известна дата выхода OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь