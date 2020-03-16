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Диетические смузи: польза, способ приготовления и калорийность

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Диетические смузи: польза, способ приготовления и калорийность
23:30 Пн, 16 Март 2020 Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Большое количество необходимых нам витаминов содержится во фруктах и овощах, из которых можно приготовить энергетические напитки, способные повысить жизненные силы.

  • 1

    Смузи с розовым грейпфрутом

    Розовый грейпфрут, ананас и клубника — великолепные источники витамина С, мощного природного антиоксиданта. Плюс этот витамин помогает в усвоении железа, что делает этот смузи особенно полезным для женщин.

    Способ приготовления: смешайте блендером мякоть большого розового грейпфрута, 0,5 стакана консервированных или спелых ананасов, 0,5 стакана свежей или замороженной клубники и 0,5 стакана йогурта без добавок.

    Калорийность смузи: 159 калорий на стакан

  • 2

    Арбузный смузи

    Мякоть арбуза — настоящее летнее спасение при первых сигналах обезвоживания. И даже если вы эти сигналы не улавливаете, смузи не будет лишним, ведь мало кто из нас выпивает положенных 8 стаканов воды в день.

    Способ приготовления: в блендере смешайте 2 стакана мякоти арбуза, 1 стакан клубники, 1 стакан йогурта и горсть льда.

    Калорийность смузи: 149 калорий на стакан

  • 3

    Смузи с бананом и грушей

    Приготовьте себе на завтрак питательный смузи, содержащий суточную порцию витамина С и способный зарядить энергией прямо до обеда. А высокое содержание клетчатки — 28% рекомендуемой суточной нормы — наладит пищеварение и окажет легкий детокс-эффект.

    Способ приготовления: в блендере измельчите мякоть 2 спелых груш, 1 чайную ложку измельченного имбиря, 1 банан, 1 стакан кипяченого молока и горсть льда. Разлейте по бокалам и украсьте сверху щепоткой корицы.

    Калорийность смузи: 199 калорий на стакан.

  • 4

    Цитрусовый смузи

    Отличная альтернатива утреннему кофе — это богатый природными кислотами и витамином С цитрусовый смузи. Не забудьте дополнить напиток листиками шпината — на вкус они не повлияют, а вот железа и фолиевой кислоты добавят.

    Способ приготовления: в блендере взбейте мякоть 1 апельсина и 1 лимона, 4 листика шпината, 2 тертых моркови, 1 персик без косточки и 1,5 стакана молока.

    Калорийность смузи: 143 калорий на стакан

  • 5

    Свекольно-клубничный смузи

    Немного розового цвета для яркого начала дня! Свекла славится своим мощным очищающим эффектом, а клубника — высоким содержанием природных антиоксидантов. Спешим объединить их в одном напитке.

    Способ приготовления: отварите без кожицы 4 свеклы и смешайте с 2 стаканами кокосовой или обычной воды. Добавьте 2 стакана свежей или замороженной клубники и сок 1 лайма.

    Калорийность смузи: 147 калорий на стакан.

  • 6

    Смузи с йогуртом и клубникой

    Питательный йогуртово-клубничный смузи — это отличная возможность плотно позавтракать на бегу и не навредить своему пищеварению.

    Способ приготовления: взбейте в блендере 4 стакана спелой клубники, 1 стакан йогурта, 0,5 стакана апельсинового сока и 1 столовую ложку сахара или меда. Разлейте по бокалам и украсьте колечками апельсина.

    Калорийность смузи: 108 калорий на стакан

  • 7

    Бананово-персиковый смузи

    Нужно ли уговаривать себя выпить этот вкуснейший смузи? Если вы еще сомневаетесь, то вот вам еще причина: это фруктовое комбо содержит щедрую порцию клетчатки и калия, положительно влияющих на пищеварение и восстановление водно-солевого баланса.

    Способ приготовления: взбейте блендером 1 замороженный банан, мякоть 3 персиков или нектаринов, 0,5 стакана воды или молока. Разлейте по бокалам и украсьте долькой персика.

    Калорийность смузи: 173 калорий на стакан

  • 8

    Чернично-соевый смузи

    Черника — это просто кладезь антиоксидантов, что делает такой напиток полезным не только для здоровья глаз. Борясь со свободными радикалами, эти вещества защищают кожу от фотостарения — обязательно выпейте этот смузи перед пляжем или в жаркий, солнечный день.

    Способ приготовления: смешайте в блендере 2 стакана свежей или замороженной черники, 1,5 стакана соевого молока, 4 столовые ложки меда и щепотку мускатного ореха.

    Калорийность смузи: 140 калорий на стакан

  • 9

    Смузи с бананом и манго

    Густой смузи с бананом и легкой тропической ноткой во вкусе понравится не только взрослому, но и ребенку. Осталось только раздобыть спелый манго, чтобы получить максимальное удовольствие.

    Способ приготовления: смешайте в блендере 1,5 банана, мякоть 1–2 спелых манго и 1 стакан ананасового сока или кокосовой воды. Подавайте слегка охлажденным.

    Калорийность смузи: 150 калорий на стакан

  • 10

    Смузи с тропическими фруктами

    Исследования, проведенные американскими учеными в 2009 году, утверждают, что потребление хотя бы 11 миллилитров соевого молока снижает риск возникновения рака груди. А еще соевое молоко — это просто вкусно, попробуйте!

    Способ приготовления: блендером взбейте 0,25 стакана консервированных ананасов и мякоти манго, 2 ягоды клубники, 1 стакан соевого молока и 1 столовую ложку сока лайма.

    Калорийность смузи: 156 калорий на стакан.

Не помешают: калорийные продукты, которые нужно есть для похудения

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Питание, Здоровье, Витамины, Польза, Смузи.
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