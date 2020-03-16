Диетические смузи: польза, способ приготовления и калорийность

1 Смузи с розовым грейпфрутом Розовый грейпфрут, ананас и клубника — великолепные источники витамина С, мощного природного антиоксиданта. Плюс этот витамин помогает в усвоении железа, что делает этот смузи особенно полезным для женщин. Способ приготовления: смешайте блендером мякоть большого розового грейпфрута, 0,5 стакана консервированных или спелых ананасов, 0,5 стакана свежей или замороженной клубники и 0,5 стакана йогурта без добавок. Калорийность смузи: 159 калорий на стакан

2 Арбузный смузи Мякоть арбуза — настоящее летнее спасение при первых сигналах обезвоживания. И даже если вы эти сигналы не улавливаете, смузи не будет лишним, ведь мало кто из нас выпивает положенных 8 стаканов воды в день. Способ приготовления: в блендере смешайте 2 стакана мякоти арбуза, 1 стакан клубники, 1 стакан йогурта и горсть льда. Калорийность смузи: 149 калорий на стакан

3 Смузи с бананом и грушей Приготовьте себе на завтрак питательный смузи, содержащий суточную порцию витамина С и способный зарядить энергией прямо до обеда. А высокое содержание клетчатки — 28% рекомендуемой суточной нормы — наладит пищеварение и окажет легкий детокс-эффект. Способ приготовления: в блендере измельчите мякоть 2 спелых груш, 1 чайную ложку измельченного имбиря, 1 банан, 1 стакан кипяченого молока и горсть льда. Разлейте по бокалам и украсьте сверху щепоткой корицы. Калорийность смузи: 199 калорий на стакан.

4 Цитрусовый смузи Отличная альтернатива утреннему кофе — это богатый природными кислотами и витамином С цитрусовый смузи. Не забудьте дополнить напиток листиками шпината — на вкус они не повлияют, а вот железа и фолиевой кислоты добавят. Способ приготовления: в блендере взбейте мякоть 1 апельсина и 1 лимона, 4 листика шпината, 2 тертых моркови, 1 персик без косточки и 1,5 стакана молока. Калорийность смузи: 143 калорий на стакан

5 Свекольно-клубничный смузи Немного розового цвета для яркого начала дня! Свекла славится своим мощным очищающим эффектом, а клубника — высоким содержанием природных антиоксидантов. Спешим объединить их в одном напитке. Способ приготовления: отварите без кожицы 4 свеклы и смешайте с 2 стаканами кокосовой или обычной воды. Добавьте 2 стакана свежей или замороженной клубники и сок 1 лайма. Калорийность смузи: 147 калорий на стакан.

6 Смузи с йогуртом и клубникой Питательный йогуртово-клубничный смузи — это отличная возможность плотно позавтракать на бегу и не навредить своему пищеварению. Способ приготовления: взбейте в блендере 4 стакана спелой клубники, 1 стакан йогурта, 0,5 стакана апельсинового сока и 1 столовую ложку сахара или меда. Разлейте по бокалам и украсьте колечками апельсина. Калорийность смузи: 108 калорий на стакан

7 Бананово-персиковый смузи Нужно ли уговаривать себя выпить этот вкуснейший смузи? Если вы еще сомневаетесь, то вот вам еще причина: это фруктовое комбо содержит щедрую порцию клетчатки и калия, положительно влияющих на пищеварение и восстановление водно-солевого баланса. Способ приготовления: взбейте блендером 1 замороженный банан, мякоть 3 персиков или нектаринов, 0,5 стакана воды или молока. Разлейте по бокалам и украсьте долькой персика. Калорийность смузи: 173 калорий на стакан

8 Чернично-соевый смузи Черника — это просто кладезь антиоксидантов, что делает такой напиток полезным не только для здоровья глаз. Борясь со свободными радикалами, эти вещества защищают кожу от фотостарения — обязательно выпейте этот смузи перед пляжем или в жаркий, солнечный день. Способ приготовления: смешайте в блендере 2 стакана свежей или замороженной черники, 1,5 стакана соевого молока, 4 столовые ложки меда и щепотку мускатного ореха. Калорийность смузи: 140 калорий на стакан

9 Смузи с бананом и манго Густой смузи с бананом и легкой тропической ноткой во вкусе понравится не только взрослому, но и ребенку. Осталось только раздобыть спелый манго, чтобы получить максимальное удовольствие. Способ приготовления: смешайте в блендере 1,5 банана, мякоть 1–2 спелых манго и 1 стакан ананасового сока или кокосовой воды. Подавайте слегка охлажденным. Калорийность смузи: 150 калорий на стакан