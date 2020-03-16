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Домашние питомцы для большинства пожилых людей становятся смыслом жизни: исследование

Домашние питомцы для большинства пожилых людей становятся смыслом жизни: исследование
19:42 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследование показало, что для людей старше 60 лет домашние животные часто становятся смыслом жизни.

Печальная статистика показывает, что в Австралии люди старше 60 чаще сводят счеты с жизнью, чем представители других возрастных групп. К счастью, существует способ намного уменьшить вероятность развития депрессии в пожилом возрасте и получить хорошую мотивацию для того, чтобы жить дальше. Этого можно добиться с помощью домашних животных.

Исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что если человек находится в компании собаки, кошки или птички, то у него появляется дополнительная и очень убедительная причина жить дальше.

Более трети участников исследования в возрасте от 60 до 83 лет, имевших выраженные суицидальные мысли, заявили, что когда они взяли ответственность за домашних животных, то у них появилась цель в жизни. Наличие домашних животных уменьшило чувство одиночества и отчаяния. Особенно домашние животные шли на пользу представителям сильного пола, укрепляя их психику. Авторы исследования призывают работников домов престарелых и реабилитационных центров разрешить проживание в них домашних животных, которые позитивно влияют на психику возрастных пациентов.

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Впрочем, данная методика работает не с каждым пожилым человеком. Есть люди, которые относятся к домашним животным отрицательно, поэтому данный фактор нужно учитывать. Результаты исследования публикует научный журнал Anthrozoos.

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Исследование, Здоровье, Животные, Домашний питомец, Смысл жизни.
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