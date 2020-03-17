Скачать
Вторник, 17.03.2020
Противодействие COVID-19: Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса
Противодействие COVID-19: Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса
Коронавирус в Украине: Минздрав предлагает детям "узнать свое супергеройское оружие" (Фото, Видео)
Минздрав выпустил для детей ролики о коронавирусе (Фото, Видео)
Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
Психологический тест, который покажет путь к богатству
Психологический тест, который покажет путь к богатству

Медики назвали полезные свойства фундука

Медики назвали полезные свойства фундука
00:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В рационе человека орехи должны занимать почетное место.

Каждый из видов обладает своими уникальными свойствами, которые поддерживают здоровье всего организма. В чем же польза фундука?

В первую очередь, лесной орех является ценным источником альфа-токоферола (разновидность витамина Е), который снижает риск появления рака мочевого пузыря более чем на 50%. Также фундук богат на марганец - химический элемент, который работает в организме как антиоксидант, защищая клетки от вредного воздействия.

Лесной орех очень полезен для сердца, его регулярное употребление снижает уровень "плохого" холестерина в крови, поэтому он предотвращает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Помимо этого, фундук положительно влияет на работу пищеварения, так как является богатым источником пищевых волокон. Этот орех стимулирует обменные процессы углеводов и белков, а также способствует правильному усвоению пищи.

Эксперты говорят, что лесные орехи также обеспечивают организму правильную дозу альфа-линоленовой кислоты и омега-3 жирных кислот. Эти ценные питательные вещества, наряду с витаминами группы В, играют очень важную роль в предотвращении и облегчении различных психических расстройств, включая тревогу, стресс, депрессию и даже шизофрению.

Диетические смузи: польза, способ приготовления и калорийность

Этот вид орехов богат на многие питательные вещества, включая минералы, такие как кальций, калий, марганец и магний. Все они необходимы для обеспечения бесперебойного кровотока в организме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Орехи, Фундук, Польза фундука, Свойства фундука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
02 В Иране обнаружен доисторический петроглиф богомола
03 Петряк: Живу в "колхозе", так спокойнее (Видео)
04 Психологический тест, который покажет путь к богатству
05 Ограничение движение транспорта и закрытие магазинов: Черновцы уходят на карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Коронавирус в Украине: Разумков собирает лидеров фракций Верховной Рады
Коронавирус в Украине: Разумков собирает лидеров фракций Верховной Рады
Верховная Рада проведет внеочередное заседание: Разумков подписал распоряжение
Верховная Рада проведет внеочередное заседание: Разумков подписал распоряжение
Десять самых маленьких пород собак в мире
Десять самых маленьких пород собак в мире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь