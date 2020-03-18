Зеленый чай поможет переварить жирную и тяжелую пищу быстрее

Новости шоу бизнеса:Зеленый чай стимулирует обмен веществ, не давая образовываться жировым отложениям.

Ученые из Университета Пенсильвании рассказали, что тяжелую пищу лучше всего запивать зеленым чаем, поскольку в нем содержатся минералы и вещества, которые способствуют снижению отложению липидов.

Для того, чтобы выяснить пользу зеленого чая, ученые провели эксперимент на мышах. Грызунов кормили продуктами с высоким содержанием жиров, после чего давали им разные напитки. На первом месте по полезным свойствам оказался зеленый чай, который ускорял процесс расщепления углеводов. Часть мышей большую часть времени отдыхала, а остальные грызуны каждый день бегали на колесе.

В результате оказалось, что зеленый чай также стимулирует обмен веществ, не давая образовываться жировым отложениям.

"Полифенолы защищают печень от образования липидов, что может быть чревато серьезными последствиями. Углеводы и жиры при этом перевариваются лишь частично, а остаток выходит вместе с калом, не оставаясь в организме", - рассказал руководитель эксперимента Джошуа Ламберт.

Отмечается, что в ходе эксперимента на грызунах также проверили несколько других напитков, среди которых черный чай и кофе. Последний оказался вредным не только для сердечно-сосудистой системы, но и для пищеварения.