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Учеными обнаружена новая опасность употребления сладостей

Учеными обнаружена новая опасность употребления сладостей
15:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Большое употребление сладостей за короткий промежуток времени грозит возникновением воспалительной реакции в кишечнике.

Ученые из Университета Альберта заявили о том, что употребление большого количества сахара за короткое время повышает риск развития воспаления кишечника и негативно влияет на здоровье в целом.

В ходе исследования на мышах ученые выяснили, что всего два дня диеты с высоким содержанием сахара делает животных восприимчивыми к химическим веществам, которые вызывают колит. Эти наблюдения соответствуют жалобам пациентов с колитом, которые обращались к врачам.

По мнению исследователей, небольшие изменения в рационе могут существенно улучшить состояние больных.

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"Мы хотели узнать, сколько времени нужно на то, чтобы изменения в рационе повлияли на состояние здоровья. В случае с сахаром и колитом нужно всего лишь два дня, что нас очень удивило. Мы не думали, что это произойдет так быстро", — заявила одна из ученых Карен Мадсен.

По мнению исследователей, такой быстрый эффект достигается из-за того, что употребление продуктов с высоким содержанием сахара и небольшим количеством клетчатки вызывает размножение бактерий, которые провоцируют воспаление и нарушение в работе иммунитета. У мышей повреждения кишечника удалось уменьшить с помощью добавления в рацион короткоцепочечных жирных кислот, которые вырабатываются полезной микрофлорой. Для улучшения работы органов пищеварения специалисты рекомендуют есть продукты с клетчаткой.

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Здоровье, Сладкое, Сладости, Советы медиков, Употребление сладостей.
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