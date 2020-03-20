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Главные преимущества холодного душа по утрам

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Главные преимущества холодного душа по утрам
03:13 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые имеют разные мнения о влиянии ледяной воды на организм, но существует консенсус по ряду преимуществ.

  • 1

    По словам Уилла Ахмеда, генерального директора фитнес-центра Whoop (Германия), помимо медитации и физических упражнений, холодный душ по утрам, который способствует концентрации внимания и поднимает настроение — "Чем холоднее, тем лучше".

    Преимущество № 1: холодный душ облегчает боль

    Наиболее распространенная выгода для здоровья — облегчение боли, связанное с ледяным купанием. Холод заставляет сужаться кровеносные сосуды, что делает болевые ощущения менее явными.

  • 2

    Преимущество № 2: регулирует температуру тела

    Холод помогает организму регулировать температуру до здорового уровня после занятий спортзале, что предотвращает перегрев.

  • 3

    Преимущество № 3: быстрое пробуждение и хорошее настроение

    Исследования показывают, что холодный душ может улучшить настроение. Он активизирует симпатическую нервную систему, увеличивает доступность эндорфинов и норадреналина. Кроме бодрствования от холода вы почувствуете себя немного счастливее.

    "В коже много рецепторов холода, холодный душ посылает электрические импульсы в мозг, увеличивающие уровень норадреналина. Он повышает концентрацию внимания и выброс эндорфинов, делая вас счастливыми"

  • 4

    Умейте контролировать себя

    Важно сохранять хладнокровие, пока вы остываете. Контролируйте дыхание, подвергая себя воздействию холода — только так вы сможете воспользоваться пользой, упомянутой выше. Без чувства контроля наступает легкая паника. Возможные последствия — учащенное сердцебиение, колебания сердечного ритма.

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Душ, Холодный душ, Советы медиков, Польза холоднего душа.
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