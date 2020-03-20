Главные преимущества холодного душа по утрам

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По словам Уилла Ахмеда, генерального директора фитнес-центра Whoop (Германия), помимо медитации и физических упражнений, холодный душ по утрам, который способствует концентрации внимания и поднимает настроение — "Чем холоднее, тем лучше".

Преимущество № 1: холодный душ облегчает боль

Наиболее распространенная выгода для здоровья — облегчение боли, связанное с ледяным купанием. Холод заставляет сужаться кровеносные сосуды, что делает болевые ощущения менее явными.