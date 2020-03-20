Главные преимущества холодного душа по утрам

По словам Уилла Ахмеда, генерального директора фитнес-центра Whoop (Германия), помимо медитации и физических упражнений, холодный душ по утрам, который способствует концентрации внимания и поднимает настроение — "Чем холоднее, тем лучше".
Преимущество № 1: холодный душ облегчает боль
Наиболее распространенная выгода для здоровья — облегчение боли, связанное с ледяным купанием. Холод заставляет сужаться кровеносные сосуды, что делает болевые ощущения менее явными.
Преимущество № 2: регулирует температуру тела
Холод помогает организму регулировать температуру до здорового уровня после занятий спортзале, что предотвращает перегрев.
Преимущество № 3: быстрое пробуждение и хорошее настроение
Исследования показывают, что холодный душ может улучшить настроение. Он активизирует симпатическую нервную систему, увеличивает доступность эндорфинов и норадреналина. Кроме бодрствования от холода вы почувствуете себя немного счастливее.
"В коже много рецепторов холода, холодный душ посылает электрические импульсы в мозг, увеличивающие уровень норадреналина. Он повышает концентрацию внимания и выброс эндорфинов, делая вас счастливыми"
Умейте контролировать себя
Важно сохранять хладнокровие, пока вы остываете. Контролируйте дыхание, подвергая себя воздействию холода — только так вы сможете воспользоваться пользой, упомянутой выше. Без чувства контроля наступает легкая паника. Возможные последствия — учащенное сердцебиение, колебания сердечного ритма.