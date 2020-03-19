Чем полезен кофеин для организма: почему полезно пить кофе

1 Кофе укрепляет память. Исследование, проведенное университетом Джона Хопкинса, установило, что кофе оказывает положительное влияние на память. Информация, которая воспринимается мозгом в течение 24 часов после употребления кофеина, закрепляется в памяти особенно хорошо. Конечно, полностью полагаться на волшебную силу кофе не стоит, но в экстренных ситуациях он очень выручит. Если вам необходимо усвоить сразу большой массив информации, кофе поможет улучшить память и повысить активность мозга. Может, конечно, случиться, что спустя некоторое время вспомнить все детали в точности вам уже не удастся, зато на ближайших переговорах вы будете блистать.

2 Кофе замедляет процессы старения организма. Есть серьезные основания полагать, что этот напиток на самом деле помогает нам жить дольше. Профессора из университета Скрентона обнаружили, что у тех, кто употребляет от трех до пяти чашек кофе в день, риск заболеть диабетом и различными сердечными заболеваниями снижается на 15 %, в отличие от тех, кто пропускает ежедневную "дозу". А пока еще не доказана прямая связь между кофеином и долгожительством, мы можем с уверенностью сказать, что чашка крепкого, качественного кофе способна придать нам чувство непобедимости и уверенности в себе.

3 Кофе может отрицательно влиять на производительность. Это наблюдение достаточно новое, поэтому вызывает особый интерес. В своей книге "Я, снова я, и мы: наука личности и искусство благополучия" (Me, Myself, and Us) автор Брайан Литтл говорит, что кофе по-разному воздействует на интровертов и экстравертов. "Выпив около двух чашек кофе, экстраверты выполняют задачи более эффективно, в то время как интроверты, наоборот, заметно хуже", – пишет Брайан. Доводы теории основываются на том, что интроверты часто работают над проектами, которые требуют высокой концентрации. Кофеин же чрезмерно стимулирует нервную систему и заставляет их чаще отвлекаться.

4 Кофе помогает бороться с сонливостью. Это свойство кофе, вероятно, уже всем знакомо не понаслышке. Только одна чашка напитка превращает нас из зомби в супергероев еще до того, как мы дочитываем первое письмо на рабочей почте. Почему же кофеин бодрит нас так быстро? Исследования ученых Сеульского национального университета, проведённые совместно с немецкими и японскими профессорами, показали, что кофеин может улучшить когнитивные функции и настроение у людей, страдающих сонливостью, а также влияет на участки мозга, отвечающие за память и концентрацию. Кофеин легко обходит гематоэнцефалический барьер центральной нервной системы, который призван отсеивать бактерии, вирусы и большинство лекарственных препаратов. В течение 30 минут кофеин проникает в каждую клетку нашего организма, блокируя активность аденозина, так называемого гормона усталости. В результате мы становимся более внимательными и сконцентрированными.

5 Кофе поднимает настроение. Обратите внимание, насколько сильно меняется наше настроение уже после нескольких глотков напитка. Исследователи из Университета штата Невады объясняют это тем, что, помимо аденозина, под воздействие кофеина также попадают дофамин, ацетилхолин и серотонин. Чашка кофе стимулирует повышенную выработку этих гормонов, что в целом улучшает настроение и делает нас бодрыми.