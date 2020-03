Чем полезен кофеин для организма: почему полезно пить кофе

3

Кофе может отрицательно влиять на производительность.

Это наблюдение достаточно новое, поэтому вызывает особый интерес. В своей книге "Я, снова я, и мы: наука личности и искусство благополучия" (Me, Myself, and Us) автор Брайан Литтл говорит, что кофе по-разному воздействует на интровертов и экстравертов.

"Выпив около двух чашек кофе, экстраверты выполняют задачи более эффективно, в то время как интроверты, наоборот, заметно хуже", – пишет Брайан. Доводы теории основываются на том, что интроверты часто работают над проектами, которые требуют высокой концентрации. Кофеин же чрезмерно стимулирует нервную систему и заставляет их чаще отвлекаться.