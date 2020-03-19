Чем полезны апельсины: почему стоит добавить цитрус в свой рацион

Новости шоу бизнеса:Почетное место в рационе человека занимают цитрусовые, ведь они богаты на полезные витамины и вещества, которые нужны организму.

Ученые провели исследование, которое доказало, что этот фрукт помогает в борьбе с лишним весом. Дело в том, что в апельсине есть нобилетин - флавоноид, содержащийся в кожуре, который благоприятно влияет на метаболизм. Также эти вещества имеют противовирусные и антивоспалительные свойства.

Помимо этого, цитрусовые содержат много полифенолов, которые защищают организм от вирусных инфекций. Они обеспечивают в большом количестве витамины А и С, фолиевую кислоту и медь - все питательные вещества, которые играют ключевую роль в повышении иммунитета.

Также апельсины содержат фитохимические вещества, которые препятствуют слипанию тромбоцитов и укрепляют кровеносные сосуды, которые переносят кислород и питательные вещества к клеткам организма.

Согласно исследованиям, среди полезных свойств цитрусовых для здоровья выделяют снижение риска онкологических заболеваний, включая рак кожи, легких, желудка, кишечника и молочной железы.