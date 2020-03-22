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Рукопожатию - нет! Пять вариантов приветствия при коронавирусе

Рукопожатию - нет! Пять вариантов приветствия при коронавирусе
01:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Из-за быстрого распространения COVID-19 люди уже не целуются при встрече, не обнимаются и даже не пожимают руки. И это правильно.

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    Во избежание заражения врачи рекомендуют воздержаться от близких контактов. Чтобы не показаться невоспитанным, можно поприветствовать друг друга иными способами.

    Это традиционное индийское и непальское приветствие, во время которого люди соединяют перед собой ладони и слегка кланяются.

    Таким жестом поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры. Чтобы не пожимать руки, "намасте" продемонстрировали друг другу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

    Некоторые политики во время встречи соприкасались локтями. Эдакое "молодежное" приветствие многих спасло во время эпидемии Эболы. Хотя полностью безопасным его не назовешь.

    Жители Китая решили, что во время встречи можно соприкасаться не руками, а ногами. Сперва внутренними частями левых ног, затем правых.

    А можно просто поклониться. На Западе такой жест используется не только во время приветствия: кланяются во время публичных выступлений, поздравлений, выражая благодарность или просьбу.

    В Японии существует несколько видов поклонов. Все зависит от социального статуса человека, которому кланяются, и степени уважения к нему. Для нас же главное – избежать заражения, а не думать, понравится ли кому-то наш поклон.

    При встрече с близкими поднимите руку ладошкой к собеседнику. Можно просто помахать и вежливо улыбнуться. Никаких нарушений правил этикета и хорошая профилактика.

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Здоровье, Вирус, Профилактика, Коронавирус, Рукопожатия.
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