И боли как не было: целительные травы, которые помогут с проблемами горла

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Для того, чтобы не допустить ухудшения состояния и избавиться от инфекции нужно обратиться к врачу, но облегчить симптомы можно и с помощью обычных лечебных трав.

Тополь черный

Чаще всего в натуральной медицине применяют нераскрытые почки черного тополя. Они очень эффективны при простудах, а также пневмонии, ангине, насморке и бронхите, потому что успокаивают и выводят мокроту из верхних дыхательных путей. Для того, чтобы приготовить чай из черного тополя, возьмите 1 столовую ложку почек или листьев дерева и залейте его стаканом кипятка, дайте настояться 20-30 минут. Употребляйте два раза в день.